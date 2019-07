Van Bommel houdt vast aan opmerkelijke onderonsjes: ‘Aardige mensen, hoor’

PSV sloot in mei voor het eerst in vijf jaar het seizoen af zonder prijs, maar dit betekent niet dat Mark van Bommel de boel om gaat gooien. De trainer van de Eindhovenaren blijft onverstoorbaar dezelfde weg volgen, zo geeft hij aan in gesprek met de NOS. "Je moet niet veranderen omdat het resultaat niet is zoals jij wil", zegt de oud-middenvelder.

"Het gaat erom dat je altijd alles uit jezelf moet halen, discipline tonen", vervolgt Van Bommel, die ook in zijn houding richting de arbitrage en de pers niet veel zal veranderen. De trainer geeft aan dat hij blijft communiceren met bijvoorbeeld de vierde official. "Ik heb dat altijd gedaan. Dat zijn geen gesprekken waarbij ik de mensen uitscheld, integendeel."

"Ik vraag ze vaak: hoe zie jij dit nou? Waarom vind je dat? Het zijn aardige mensen, hoor", lacht Van Bommel, die wel aangeeft dat hij altijd openstaat voor veranderingen, ook bij zichzelf. "Binnen mijn principes verander ik ook mee", stelt de oefenmeester, die een voorbeeld vanuit de praktijk geeft om zijn punt te illustreren.

"Er werd altijd verondersteld dat het modern was om een linkspoot aan de rechterkant te hebben en een rechtspoot aan de linkerkant. Of een teruggetrokken voorzet en een voorzet op 25 meter van de goal. Al die dingen ontwikkelen zich, dus ik moet ook mee", besluit Van Bommel, die het dinsdag met PSV opneemt tegen FC Basel in het kader van de voorrondes van de Champions League.