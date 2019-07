‘Ik laat me niet in de maling nemen, hij moet vertrekken bij Feyenoord’

Renato Tapia ligt nog een seizoen vast bij Feyenoord, maar de Rotterdammers zijn niet van plan om de middenvelder die verbintenis uit te laten dienen. Hoewel Tapia zelf onlangs aangaf nog een seizoen in Rotterdam te willen blijven, klinken er uit de mond van technisch directeur Sjaak Troost zondagmiddag andere woorden. De sportbestuurder wil de Peruviaan deze zomer koste wat kost verkopen.

“Vorig seizoen hebben we hem al duidelijk proberen te maken dat er geen toekomst is bij Feyenoord. Toen was er geen club, toen is hij naar Willem II gegaan”, laat Troost weten aan RTV Rijnmond. “Nu heeft hij de Copa América gespeeld en hebben clubs zich gemeld. Allemaal positief natuurlijk, maar nu wil hij niet.”

Als de 23-jarige Tapia nog een seizoen in Rotterdam blijft, zou hij volgend jaar kunnen profiteren van zijn transfervrije status. Het ‘beleid’ bij Feyenoord is echter dat er van een transfervrij vertrek geen sprake kan zijn: “Dat deden we alleen bij spelers die veel hebben betekend voor Feyenoord, zoals Karim El Ahmadi en Brad Jones.”

“Ik laat me niet in de maling nemen door Tapia, dat pik ik niet. Hij moet gewoon meewerken aan een transfer. Anders gaan we kijken of er andere mogelijkheden zijn”, is Troost duidelijk. Tapia speelt sinds 2016 voor Feyenoord, maar slaagde er nooit in om een onbetwiste basisplaats te veroveren. In de tweede helft van het afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Willem II.