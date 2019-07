Eden Hazard debuteert met verlies en bizar rugnummer in Houston

Real Madrid heeft zijn eerste wedstrijd op de International Champions Cup zaterdagnacht verloren. Tijdens het debuut van zomeraankoop Eden Hazard ging de ploeg van Zinédine Zidane met 3-1 onderuit tegen Bayern München. In totaal maakten liefst 41 spelers hun opwachting in het NRG Stadium in Houston. Bayern boekte het eerste succes op het oefentoernooi, na een 2-1 nederlaag tegen Arsenal eerder deze week.

Zidane koos voor een sterke basisploeg, met Hazard aan de linkerflank. De Belg heeft nog geen rugnummer, daar nummers 7, 10 en 11 voorlopig bezet zijn, en trad tegen Bayern met nummer 50 aan. Dat zou zijn geweest om de eerste maanlanding te herdenken, die vijftig jaar geleden plaatsvond. Het duel werd enkele tientallen kilometers van NASA’s ‘Space City’ afgewerkt. Hazard deed de gehele eerste helft mee en maakte een goede indruk; hij bracht creativiteit en dynamiek in de ploeg, maar mede door wat gemiste kansen van Karim Benzema wist Real voor rust niet te scoren.

Bayern was wel trefzeker in het eerste bedrijf. Na een kwartier spelen wist Thibaut Courtois het eerste schot van David Alaba nog te verwerken, maar in de rebound was het raak via Corentin Tolisso. In de rust wisselde Zidane zijn gehele basiselftal en dus zat het optreden van Hazard erop. Bayern-trainer Niko Kovac voerde vijf wijzigingen door in de pauze. Twee aanvallers die hun opwachting maakten, Robert Lewandowski en Serge Gnabry, beslisten het duel in het voordeel van de Duitse grootmacht.

Halverwege de tweede helft werd Lewandowski vanaf het middenveld gevonden door Niklas Süle en nam hij de bal in het strafschopgebied met wat geluk mee. Lewandowski omspeelde vervolgens Javi Sánchez en maakte er 2-0 van. Een vrijstaande Gnabry scoorde twee minuten later, na kinderlijk balverlies van Real. Verreweg het mooiste doelpunt van de nacht kwam evenwel van Real. Debutant Rodrygo legde vlak buiten het strafschopgebied aan voor een vrije trap en vuurde snoeihard raak in de kruising. Hij had de vrije trap zelf versierd, na een vermeende overtreding van Sven Ulreich buiten het strafschopgebied.