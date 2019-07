Ibrahimovic over ‘grootste fout’: ‘Beledig me niet, ik hoef niks te bewijzen'

In aanloop naar de derby van Los Angeles tussen LA Galaxy en LAFC liet Zlatan Ibrahimovic fijntjes weten dat hij niks zag in een vergelijking met Carlos Vela, de topscorer van de Major League Soccer (MLS). De Zweedse spits bezorgde zijn ploeg met drie doelpunten een 3-2 overwinning op de stadgenoot. Na afloop laat hij nog eens weten wat hij vindt van de vergelijkingen met Vela.

“Hoe oud is hij? 29 jaar (30 jaar, red.) en hij speelt in de MLS. En dit zijn dan zijn hoogtijdagen?! Toen ik 29 jaar was, zat ik in Europa. Een groot verschil. (...) Hier ben ik een Ferrari tussen de Fiats”, zo sprak Ibrahimovic in aanloop naar de wedstrijd van LA Galaxy tegen LAFC. De derby van Los Angeles eindigde in de nacht van vrijdag op zaterdag in 3-2, door drie doelpunten van de Zweedse spits en twee treffers van Vela. “Beledig me alsjeblieft niet, ik hoef niks te bewijzen. Zelfs als ik niet had gescoord vandaag”, zo tekent ESPN op uit de mond van Ibrahimovic.

“Ik heb heel veel respect voor Vela, hij is een goede speler. Maar jullie hebben een fout gemaakt: jullie hebben hem met mij vergeleken en dat is de grootste fout”, vervolgt de Zweedse spits. Met 21 doelpunten uit 20 wedstrijden is Vela voorlopig topscorer van de MLS. Ibrahimovic was zestien keer trefzeker in zeventien duels. “Ik heb vertrouwen en geloof in mezelf. Mensen noemen dat arrogantie, maar ik noem het liever zelfvertrouwen.”

“Onwetende mensen noemen me arrogant, intelligente mensen zien dat ik zelfvertrouwen heb. Ik heb een bulletproof mind. Als ik op het veld stap, weet ik wat ik kan bewijzen en dat ik het goed zal doen”, besluit Ibrahimovic. Door de zege heeft LA Galaxy de achterstand in de Western Conference van de MLS op koploper LAFC teruggebracht tot negen punten.