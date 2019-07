FC Basel geeft waarschuwing af aan PSV in generale repetitie

FC Basel heeft een uitstekende generale repetitie achter de rug voor de eerste ontmoeting met PSV in de tweede voorronde van de Champions League. De werkgever van onder meer Ricky van Wolfswinkel won vrijdagavond op de openingsspeeldag van het nieuwe Zwitsese seizoen met ruime cijfers van FC Sion: 1-4.

FC Basel kan zodoende met vertrouwen toeleven naar de ontmoeting van aanstaande dinsdag in Eindhoven tegen PSV. Het verschil werd in de tweede helft gemaakt door het elftal van trainer Marcel Koller. Albian Ajeti, die Van Wolfswinkel op de bank hield, bracht FC Basel halverwege de eerste helft op voorsprong in Sion, maar via Patrick Luan Dos Santos wist de thuisploeg de stand nog voor rust gelijk te trekken.

Na de onderbreking draaide FC Basel de duimschroeven echter aan, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een riante overwinning. Luca Zuffi, een eigen doelpunt van FC Sion en Valon Behrami bepaalden de eindstand. Van Wolfswinkel speelde de laatste zes minuten van de officiële speeltijd mee als invaller. Aanstaande dinsdag staat in het Philips Stadion de eerste ontmoeting tussen PSV en FC Basel op het programma; een week later volgt de return in Zwitserland.