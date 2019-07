‘Feyenoord is positief verrast door fitheid en gaat contract uitdelen’

Feyenoord wil Leroy Fer definitief binnen hengelen, zo stelt het Algemeen Dagblad. De 29-jarige middenvelder traint al enige tijd mee bij de Rotterdammers en heeft naar verluidt een zeer goede indruk achtergelaten op trainer Jaap Stam en de technische staf. Volgens de krant is Fer veel fitter dan aanvankelijk werd gedacht.

Feyenoord speelt zaterdag een oefenwedstrijd tegen Karlsruher SC en als Fer voldoet aan de verwachtingen, dan 'verdient hij eigenlijk een contract', zo klinkt het. Het financiële plaatje moet dan nog wel kloppen. Feyenoord gaat mogelijk een nieuwe spits halen gezien de pijntjes bij Nicolai Jörgensen, waardoor Fer mogelijk met een minder salaris te maken krijgt.

Mikos Gouka, verslaggever van de krant, zegt bij FOX Sports dat Fer waarschijnlijk een contract gaat tekenen in De Kuip. "Ik denk dat hij bij Feyenoord blijft. Ze zijn heel tevreden over hem. De verwachtingen waren eigenlijk niet hoog. Hoe fit was hij? Maar het viel in Oostenrijk (op trainingskamp, red.) al op dat hij heel veel heeft meegedaan. En Stam is zeer tevreden.”

Fer is gratis op te pikken, aangezien hij transfervrij is vertrokken bij Swansea City. Als de middenvelder zich verbindt aan de Rotterdamse club, dan is hij de vierde zomeraanwinst van Feyenoord. Eerder hengelde de club al Luciano Narsingh, Liam Kelly en Nick Marsman binnen. Mogelijk neemt Feyenoord binnenkort nog afscheid van Steven Berghuis, die op de radar van PSV staat.