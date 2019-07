Barcelona transfereert talent voor derde keer in zeventien dagen tijd

De wegen van Marc Cucurella en Barcelona scheiden. De regerend landskampioen van Spanje en Getafe maken donderdagavond bekend dat de twintigjarige verdediger op huurbasis bij los Azulones aan de slag gaat. Getafe heeft een optie tot koop van zes miljoen euro bedongen, terwijl de Catalanen een doorverkooppercentage van liefst veertig procent aan een eventuele definitieve overeenkomst hebben toegevoegd.

Cucurella speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Eibar, dat de verdediger op 1 juli voor twee miljoen euro definitief overnam. Barcelona had in deze overeenkomst echter een terugkoopoptie ter waarde van vier miljoen euro opgenomen. Deze werd afgelopen dinsdag geactiveerd. Eibar hield zodoende een winst van twee miljoen over aan Cucurella, die dus maar één seizoen in het Estadio Municipal de Ipurua speelde.

Met één officiële wedstrijd voor Barcelona, in oktober 2017 in de Copa del Rey tegen Real Murcia, achter zijn naam vertrok Cucurella vorig jaar naar Eibar. De jeugdinternational speelde sinds 2012 in de jeugd van Barcelona, dat hem op veertienjarige leeftijd weghaalde bij stadgenoot Espanyol. Cucurella speelde uiteindelijk 54 wedstrijden voor Barcelona B, maar wist nooit definitief aan te haken bij de hoofdmacht van de kampioen van Spanje.

De verwachting is dat Barcelona deze zomer een linksback gaat halen, zeker nu is gebleken dat Cucurella niet om sportieve redenen naar het Camp Nou was teruggehaald. Voor de vacature van stand-in van Jordi Alba werden eerder Filipe Luís (transfervrij na zijn vertrek bij Atlético Madrid) en Junior Firpo (Real Betis) genoemd.