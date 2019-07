Driessen: ‘Zijn relatie met Ten Hag is niet zo warm als die met andere spelers’

Ajax nam deze zomer afscheid van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, maar een grote leegloop is vooralsnog uitgebleven. Rond de nadrukkelijk aan een transfer gelinkte Hakim Ziyech blijft het rustig en alleen David Neres lijkt op dit concreet in de belangstelling te staan van een buitenlandse gegadigde. Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet eerder deze week al weten een bod op de aanvaller te hebben ontvangen en het zou Valentijn Driessen niet verbazen als de aanvaller in de komende weken nog vertrekt uit Amsterdam.

“Er is veel interesse in Neres, onder meer Atlético Madrid wordt genoemd voor hem. Hij wilde eigenlijk in de winter al weg en was toen bijna naar China gegaan, ware het niet dat Ajax hem tegenhield”, laat de chef voetbal van De Telegraaf weten. “Zijn relatie met Ten Hag is niet zo warm als die van sommige andere spelers, dus hij zou in principe wel openstaan voor een transfer.” Neres was onlangs nog met Brazilië actief op de Copa América en liet daarna weten weer terug te zullen keren naar Ajax.

Volgens Driessen moet hier echter niet te veel waarde aan gehecht worden: “Dit zijn wel broodvoetballers die, als ze bijvoorbeeld bij een Atlético drie keer zoveel kunnen verdienen, weg zijn. Atlético is ook een club die tegenwoordig heel goed betaalt wat betreft transfersommen, dus als ik tussen Ziyech en Neres zou moeten kiezen wie er het eerste weg zou gaan, zou ik mijn geld zetten op Neres.”

Naast al dan niet vertrekkende spelers is Ajax naar verluidt ook nog bezig met een inkomende transfer. De landskampioen is dicht bij de komst van Edson Álvarez, die voor vijftien miljoen euro over lijkt te komen van het Mexicaanse Club América. De verdediger moet de opvolger worden van de naar Juventus vertrokken De Ligt: “De vervangers zouden met Perr Schuurs en Lisandro Magallán in principe al binnen moeten zijn. Die voldoen alleen niet en daarom is Álvarez op weg naar Amsterdam”, stelt Driessen daarover.

De journalist geeft aan dat de verwachtingen omtrent Álvarez hooggespannen zijn in de Johan Cruijff ArenA: “Hij heeft alles gespeeld bij de Gold Cup, dus hij moet goed genoeg zijn om De Ligt te vervangen. Hij heeft nu nog niet het niveau van De Ligt, maar misschien dat hij daar wel heen kan groeien. Maar het is wel een misrekening dat Schuurs en Magallán op dit moment niet goed genoeg zijn om zijn plaats in te nemen. Dan ga je naar het volgende alternatief en dat is deze Mexicaan.”