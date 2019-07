‘Ik zag geen reden om te vertrekken, ik wil Feyenoord terugbetalen’

Feyenoord neemt het vrijdagavond op vriendschappelijke basis op tegen Red Bull Salzburg, maar zal het dan nog zonder Nicolai Jörgensen moeten stellen. De Deen meldde zich maandag weer bij zijn werkgever en werkt momenteel op het door de Rotterdammers in Oostenrijk belegde trainingskamp individueel aan het herstel van een knieblessure.

“Mijn knie voelt goed. Er is een klein beetje irritatie in de knie, maar ik zou volgende week weer moeten kunnen trainen”, vertelt hij in gesprek met RTV Rijnmond. Jörgensen is echter niet bang dat hij te maken heeft met een langdurige blessure en de spits heeft hoge verwachtingen voor het aankomende seizoen. Hij mikt dan ook niet op een vertrek uit De Kuip: “Ik sprak met de club en vertelde ze dat ik blij was.”

“Ik zag geen reden om te vertrekken. Als ik vertrek bij Feyenoord wil ik dat doen na goede prestaties. Ik wil de club terugbetalen”, reageert hij op de transfergeruchten die rondom hem speelden. De nummer drie van het vorige Eredivisie-seizoen hoopt in de aankomende voetbaljaargang wel in het spoor van Ajax en PSV te kunnen blijven: “We hebben een goed team en hebben ons goed versterkt.”

“Ajax en PSV spenderen meer geld, dus we moeten het van de chemie binnen de ploeg hebben. We hebben ervaren spelers en dat moeten we uitbuiten”, gaat Jörgensen verder. Met Jaap Stam staat er bovendien een nieuwe trainer voor de groep en de spits heeft hoge verwachtingen van de samenwerking: “De strategie van Stam heeft voordelen voor aanvallers. Stam zit overal bovenop. Dat hadden we denk ik nodig. Hij legt wat meer nadruk op de details.”