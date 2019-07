‘PSV denkt aan Champions League en stelt transferultimatum’

Hirving Lozano en Steven Bergwijn worden al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij PSV. De twee aanvallers zijn voorlopig echter nog actief in Eindhoven en Voetbal International meldt woensdagmiddag dat de club de twee spelers heeft medegedeeld dat als zij deze maand nog een transfer willen maken, het uiterlijk volgende week zal moeten gebeuren.

PSV speelt namelijk op 23 juli al de eerste thuiswedstrijd in de voorrondes van de Champions League tegen FC Basel en wil, om trainer Mark van Bommel een zo goed mogelijke voorbereiding op dat cruciale duel te geven, geen lastminute-transfers. Aangezien de return een week later in Zwitserland op het programma staat, zullen clubs die Bergwijn of Lozano in juli nog binnen willen halen uiterlijk volgende week toe moeten slaan.

De namen van Lozano en Bergwijn passeerden in de afgelopen maanden veelvuldig de revue in binnen- en buitenland, maar volgens Voetbal International heeft PSV nog geen officieel bod op een van de twee aanvallers ontvangen. Napoli lijkt op dit moment het meest concreet te zijn voor Lozano, terwijl Bergwijn wordt gelinkt aan clubs als Ajax, Bayern München en Manchester United.

PSV is naar verluidt overigens zelf van plan om voor de eerste wedstrijd tegen FC Basel nog een rechter centrale verdediger als vervanger van Daniel Schwaab aan te trekken. Een aantal spelers mag de club in de komende weken bovendien verlaten: voor Bart Ramselaar is er bijvoorbeeld geen uitzicht op speeltijd, terwijl men vanwege zijn nog een jaar doorlopende contract ook graag afscheid zou nemen van Gastón Pereiro.