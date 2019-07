‘We zijn niet langer met PSV in gesprek over Lammers, we kwamen te laat’

Sam Lammers werd eind mei in verband gebracht met Sampdoria, dat volgens Italiaanse media een bedrag van tien tot twaalf miljoen euro zou hebben overgehad voor de spits van PSV. Massimo Ferrero geeft nu echter in gesprek met Sportitalia te kennen dat i Blucerchiati niet langer in de markt zijn voor Lammers.

“We zijn niet langer met PSV in gesprek over Lammers, omdat we te laat kwamen”, stelt de flamboyante voorzitter van Sampdoria. Het Eindhovens Dagblad en De Telegraaf wisten eerder al te melden dat het niet in de lijn der verwachtingen lag dat PSV zou meewerken aan een vertrek van Lammers. Men ziet in Eindhoven voor Lammers een rol in de hoofdmacht weggelegd, zeker na het vertrek van Luuk de Jong naar Sevilla.

Het contract van Lammers, door PSV op jonge leeftijd weggekaapt bij Willem II, loopt nog tot medio 2021. Tot dusver speelde hij achttien officiële duels voor PSV, waarin hij drie keer scoorde. Afgelopen seizoen was hij op huurbasis actief bij sc Heerenveen, maar in de komende jaargang lijkt hij voorlopig met Donyell Malen te gaan strijden om de spitspositie in het elftal van trainer Mark van Bommel.

Ferrero maakt tegelijkertijd bekend dat Dennis Praet weleens naar AC Milan zou kunnen vertrekken, daar de van Sampdoria naar Milaan vertrokken trainer Marco Giampaolo bijzonder gecharmeerd is van de Belgische middenvelder. “Als de verhoudingen juist liggen, moet Praet naar AC Milan gaan. Giampaolo was verliefd op hem, een talent van wereldklasse. Een jaar geleden heeft hij me gesmeekt om Praet niet te verkopen en ik heb hem daarmee gelukkig gemaakt.”

“We zijn ook in onderhandeling met Gimnasia La Plata over Jan Carlos Hurtado. Ze vragen voorlopig negen miljoen euro en dat vind ik teveel, omdat Hurtado een jonge speler (negentien, red.) is en nog weinig heeft bewezen. We willen graag de juiste prijs betalen”, vervolgt Ferrero. Sampdoria heeft zich tevens in België gemeld. “We praten momenteel met Racing Genk over Ruslan Malinovskyi, een speler van wie we erg gecharmeerd zijn.”