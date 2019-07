‘Alleen medische keuring scheidt Feyenoord van tweede aanwinst’

Luciano Narsingh lijkt op korte termijn speler van Feyenoord te worden. Het Algemeen Dagblad meldt donderdagavond namelijk dat alleen de medische keuring een dienstverband van de 28-jarige aanvaller in De Kuip nog in de weg kan staan. Narsingh kan zich transfervrij bij de Rotterdammers voegen, daar hij over een aflopend contract bij Swansea City beschikt.

Narsingh speelde de afgelopen drie seizoenen voor the Swans, maar moest in de afgelopen voetbaljaargang genoegen nemen met een bijrol. De negentienvoudig international van het Nederlands elftal kwam in een seizoen tijd niet verder dan 43 minuten verspreid over 2 wedstrijden in de Championship. In het anderhalve jaar ervoor maakte hij met in totaal 31 optredens in de Premier League wel aanmerkelijk meer minuten op het hoogste niveau.

Voor Narsingh zou Feyenoord zijn derde werkgever worden in de Eredivisie. De vleugelspits begon zijn loopbaan bij sc Heerenveen en maakte in 2012 de overstap naar PSV. In de vijf jaar erop won hij met de Eindhovenaren tweemaal de landstitel en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. In het seizoen 2011/12 gaf bovendien niemand meer assists in de Eredivsie dan de 22 die Narsingh leverde.

De aanvaller moet Jaap Stam meer opties voorin geven en de oefenmeester wil Narsingh maandag meteen meenemen op trainingskamp naar Scheffau am Wilden Kaiser in Oostenrijk. De buitenspeler is na Nick Marsman de tweede transfervrije aanwinst van Feyenoord voor aankomend seizoen. Eerder vertrokken Robin van Persie, Jordy Clasie, Cuco Martina en Tonny Vilhena al bij de club.