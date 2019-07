‘Steven Bergwijn moet geduld hebben met transfer naar Ajax’

Steven Bergwijn zit op het moment in de wachtkamer wat betreft een mogelijke transfer naar Ajax. Volgens het Algemeen Dagblad en Voetbal International staat de aanvaller van PSV weliswaar nog altijd bovenaan de verlanglijst van de Amsterdammers, maar wil de Raad van Commissarissen pas groen licht geven indien Hakim Ziyech of David Neres wordt verkocht aan een buitenlandse club.

Het dagblad schrijft dat directeur voetbalzaken Marc Overmars wellicht al een poging waagt zodra het vertrek van Matthijs de Ligt officieel is. Volgens de laatste berichten zullen Ajax en Juventus maandag de transfer van de verdediger naar Turijn aankondigen, voor een vaste transfersom van 67 miljoen euro. Daar kan, aan de hand van bepaalde doelstellingen op sportief gebied, nog maximaal 13 miljoen euro bovenop komen.

Neres is bij diverse clubs in het buitenland in beeld, maar vooralsnog blijft een concreet bod op de aanvaller annex Braziliaans international uit. Sevilla toonde recent belangstelling voor Ziyech. De spelmaker voelt volgens de laatste berichten echter weinig voor een overgang naar Zuid-Spanje en mikt op een club van een ander kaliber. De Marokkaans international was vorig jaar zomer dicht bij een overgang naar AS Roma.

Ajax sloeg vorige week met de komst van Quincy Promes al een bijzondere slag op de transfermarkt en weet dat men niet de enige club met interesse in Bergwijn is. Voetbal International schrijft dat Internazionale serieuze belangstelling heeft, maar ook de Serie A-club kan pas concreet worden als men een uitgaande transfer realiseert. Manchester United, Tottenham Hotspur en Bayern München hebben eveneens interesse in de 22-jarige Bergwijn, die nog tot medio 2022 bij PSV vastligt.