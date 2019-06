Eindhovens Dagblad: PSV en Sevilla bereiken akkoord over transfersom

Luuk de Jong gaat PSV deze zomer definitief verlaten, zo verzekert het Eindhovens Dagblad vrijdagavond. De spits is op weg naar Sevilla, dat naar verluidt een ‘concept-akkoord’ heeft bereikt met PSV over een transfer van De Jong. Op dit moment denkt PSV minimaal 12,5 miljoen euro over te houden aan de transfer, zo klinkt het.

Donderdag sijpelden de eerste berichten door over de belangstelling van Sevilla in De Jong. PSV leek zijn aanvalsleider aanvankelijk nog te willen behouden, maar inmiddels zou de kaarten anders liggen. PSV en Sevilla zouden een 'concept-akkoord' hebben bereikt over de overgang van De Jong; volgende week zou de transfer definitief gestalte moeten krijgen.

Het enige dat De Jong en Sevilla op dit moment nog lijkt te scheiden, zijn de details en een medische keuring. De international van het Nederlands elftal beschouwt Sevilla 'als een sportief goede stap' en veronderstelt dat een transfer naar Andalusië zijn interlandcarrière positief kan beïnvloeden.

De Jong streek in 2014 neer bij PSV en groeide sindsdien uit tot een zeer gewaardeerde kracht. De spits werd driemaal landskampioen met de Eindhovenaren en is inmiddels zelfs aanvoerder. Het afgelopen seizoen was hij in 34 competitiewedstrijden goed voor 28 doelpunten, waarmee hij samen met Ajax-speler Dusan Tadic gedeeld Eredivisie-topscorer werd.