‘Barça zag bij De Ligt af van ’Frenkie de Jong-move‘ vanwege ander doelwit’

Lange tijd leek Barcelona de beste papieren te hebben om aan de haal te gaan met Matthijs de Ligt, maar inmiddels lijkt de verdediger van Ajax op weg naar Juventus. Volgens Oriol Domènech, verslaggever van Mundo Deportivo, is Barcelona afgehaakt in de strijd om De Ligt omdat men zich liever op een ander transferdoelwit wilde focussen: Neymar.

Domènech analyseert de transfersoap rondom De Ligt woensdagavond voor Catalunya Ràdio en stelt dat Barcelona aanvankelijk vastberaden was om de negentienjarige verdediger over te nemen van Ajax. Diverse omstandigheden hebben er echter aan bijgedragen dat niet Barcelona, maar Juventus nu de beste papieren heeft om De Ligt in te lijven.

Zo zou Juventus een sterk verbeterde aanbieding hebben neergelegd bij De Ligt, maar nog belangrijker: de komst van de Oranje-international had plots niet meer de hoogste prioriteit voor Barcelona. Het is de Catalaanse grootmacht er simpelweg meer aan gelegen om Neymar deze zomer terug te halen naar het Camp Nou. Neymar speelde eerder voor Barcelona, alvorens hij twee jaar geleden voor 222 miljoen euro verkaste naar Paris Saint-Germain. De Braziliaanse superster zou echter ongelukkig zijn bij de Franse grootmacht en wordt de laatste weken veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona.

Domènech trekt de parallel met Frenkie de Jong, die eerder al voor maximaal 86 miljoen euro de overstap maakte van Ajax naar Barcelona. De Jong leek aanvankelijk op weg naar PSG, maar een laatste krachtsinspanning van Barcelona resulteerde er uiteindelijk in dat de middenvelder besloot zijn carrière te vervolgen in het Camp Nou. Een dergelijke laatste krachtsinspanning had Barcelona bewust niet over voor De Ligt, vanwege Neymar, stelt Domènech.