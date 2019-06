‘Manchester United trekt 56 miljoen euro uit voor eerste grote transfer’

Manchester United kent met enkel de komst van Daniel James voor zeventien miljoen euro vooralsnog een relatief bescheiden transferzomer. Hier lijkt op korte termijn echter verandering in te komen, daar the Red Devils dicht bij de komst van Aaron Wan-Bissaka zouden zijn. Volgens de BBC heeft United woensdag een overeenkomst weten te bereiken met Crystal Palace.

De Britse publieke omroep bericht dat de rode club uit Manchester en the Eagles elkaar na weken van onderhandelen hebben gevonden. Met de overgang van de 21-jarige rechtsback is naar verluidt een bedrag van 50 miljoen pond, omgerekend een kleine 56 miljoen euro, gemoeid. Wan-Bissaka wordt op korte termijn in het noorden van Engeland verwacht voor een medische keuring en zal daarna op vakantie gaan.

Qua salaris gaat de verdediger, die onlangs nog met Engeland Onder-21 actief was op het EK, er flink op vooruit. Met een weekloon van elfduizend euro is hij momenteel nog de speler met het laagste salaris in de selectie van Crystal Palace. Bij Manchester United gaat hij echter maar liefst honderdduizend euro per week verdienen.

Wan-Bissaka klopte bijna anderhalf jaar geleden voor het eerst nadrukkelijk op de deur op Selhurst Park en groeide in de net afgelopen voetbaljaargang uit tot een onbetwiste basisspeler, die in de 35 Premier League-wedstrijden die hij speelde 34 keer de negentig minuten volmaakte. Op Old Trafford wordt hij de vervanger van de vertrokken routinier Antonio Valencia, terwijl Matteo Darmian mogelijk ook op weg is naar de uitgang. Ole Gunnar Solskjaer kan op de rechtsbackpositie verder nog beschikken over Diogo Dalot en de van een verhuurperiode bij Fulham terugkerende Timothy Fosu-Mensah.