Sterke voorbereiding onder Erik ten Hag leidt tot nieuw contract bij Man United

Woensdag, 31 mei 2023 om 17:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:10

Diogo Dalot heeft zijn contract bij Manchester United verlengd, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De 24-jarige Portugees ligt nu vier jaar langer vast op Old Trafford, tot de zomer van 2028 om precies te zijn. United heeft daarnaast nog de optie bedongen om het contract met één jaar te verlengen. Erik ten Hag wilde de rechtsback, die eveneens op de linkerflank uit de voeten kan als dat nodig is, graag behouden.

Dalot is dit seizoen doorgaans basisspeler onder de Nederlandse manager bij United. De vleugelverdediger kwam deze campagne tot dusver 42 keer in actie, waarvan 38 keer als basisspeler. De Portugees kwam, op voorspraak van José Mourinho, in de zomer van 2018 voor 22 miljoen euro over van FC Porto. Dalot werd in het seizoen 2020/21 uitgeleend aan AC Milan om ‘te wennen aan de druk bij een topclub’. Ten Hag leek afgelopen zomer nog op zoek te gaan naar een nieuwe rechtsback, maar Dalot wist de manager in de voorbereiding volledig te overtuigen.

“We hebben samen een aantal geweldige momenten meegemaakt de laatste vijf jaar”, zegt de rechtsback via de officiële kanalen van United. “Ik ben ontzettend gegroeid en mijn passie voor deze fantastische club is alleen maar toegenomen sinds ik hier ben. We voelen als spelersgroep dat we aan iets speciaals zijn begonnen. Ik kan de supporters verzekeren dat ik er alles aan ga doen om deze club te helpen en de supporters trots te maken.” Dalot bereidt zich met the Red Devils deze week voor op de FA Cup-finale van aanstaande zaterdag tegen Manchester City. United kan de tweede prijs van het seizoen pakken, nadat het eerder al de EFL Cup won.

De contractverlenging van David De Gea lijkt de volgende prioriteit voor United en Ten Hag. Een definitief akkoord laat nog altijd op zich wachten, hoewel de verbintenis van de doelman over een maand afloopt. Daarna zullen de Engelsen de aandacht verleggen naar de eventuele contractverleningen van Aaron Wan-Bissaka, Fred en Victor Lindelöf. Anthony Martial, die volgend jaar zomer eveneens uit zijn contract loopt, mag deze transferwindow vertrekken van Ten Hag. De verbintenis van Marcus Rashford loopt ook medio 2024 af. United doet er alles aan om het kind van de club, die dit seizoen bij 41 doelpunten betrokken was in 55 wedstrijden, te behouden.