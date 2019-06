Ex-Ajacied met pijn en moeite naar China geloosd: ‘Niemand wilde hem’

Ooit gold Richairo Zivkovic als een van de grootste talenten uit de Eredivisie, maar de carrière van de voormalige spits van Ajax loopt niet op rolletjes. Zaakwaarnemer Louis de Vries doet een boekje open over hoe hij erin slaagde om Zivkovic van KV Oostende naar het Chinese Changchun Yatai te loodsen. "Niemand wilde hem hebben", zegt de belangenbehartiger tegenover Het Laatste Nieuws.

Oostende wilde de samenwerking met Zivkovic, die afgelopen seizoen 3 keer scoorde in 21 competitieduels, stopzetten, maar dat ging niet zonder slag of stoot. "Oostende wilde af van Zivkovic: veel loon, weinig rendement. Zijn zaakwaarnemers boden hem aan bij honderd clubs, maar niemand wilde hem", zo vertelt De Vries, die vervolgens door Oostende werd ingeschakeld om een nieuwe club voor de spits te vinden.

De Vries vond al snel een geïnteresseerde partij. "Ik nodigde Dinamo Kiev uit voor de return in de halve finale voor de beker tegen Gent, waarin Zivkovic de ene na de andere kans verprutste, waarna die van Kiev zeiden: 'Louis, als je nog eens iemand weet, laat dan maar zitten...'", zegt de zaakwaarnemer, die in een uiterste poging zijn zoon inschakelde voor de transfer van Zivkovic.

"Mijn zoon is sinoloog", zegt De Vries. "Zo kon ik geregeld wat zaken doen in China. Op die manier kwam ik in contact met een Chinese club. Ik had hen gezegd: 'Zivkovic moet je pakken, ex-Ajax, Hollandse voetbalschool." Het verbaasde de Belg dat de transfer naar de tweedeklasser uit China niet veel later rond was. "Ze deden het! 2,5 miljoen euro transfersom! Dat was heel mooi", lacht De Vries.