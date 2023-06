FC Emmen schiet Eredivisie-droom NAC aan diggelen met twee fraaie goals

Zaterdag, 3 juni 2023 om 21:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:00

FC Emmen is weer een stap dichter bij handhaving in de Eredivisie. De ploeg van scheidend trainer Dick Lukkien won zaterdagavond dankzij schitterende treffers van Richairo Zivkovic en Jasin-Amin Assehnoun met 2-0 van NAC Breda in de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. Emmen deed woensdag al uitstekende zaken door in Breda met 1-2 te zegevieren. In de finale wacht een tweeluik met Almere City FC, dat in de andere halve finale na strafschoppen afrekende met VVV-Venlo. De duels staan gepland voor 6 en 11 juni.

Mike te Wierik had Emmen een droomstart kunnen bezorgen op eigen veld, maar de mee opgekomen verdediger verzuimde om de bal bij de tweede paal binnen te tikken. NAC begon wat stroef aan het returnduel, al kwamen de bezoekers gaandeweg de eerste helft wat meer in de wedstrijd. Een en ander resulteerde een minuut voor het rustsignaal zelfs in de 0-1 van Ezechiel Banzuzi. De middenvelder stond volgens de arbitrage echter buitenspel op het moment van scoren, waardoor er een streep ging door de voor NAC zo belangrijke openingstreffer. Emmen haalde opgelucht adem en ging met een gunstige stand de rust in.

Een geweldige knal van Richairo Živkovic snoeihard in de kruising! ??#emmnac — ESPN NL (@ESPNnl) June 3, 2023

NAC bleef ook na rust jagen op de 0-1, terwijl Emmen vooral bezig leek met het verdedigen van de in de eerste wedstrijd verkregen voorsprong. Desondank was de beste kans na een uur spelen voor de thuisclub. Ole Romeny lanceerde Jeremy Antonisse met een slim passje, maar de NAC-verdediging wist erger te voorkomen. Kort daarna viel de 1-0 alsnog. Zivkovic werd aan de rechterkant van de zestien aangespeeld, ging het strafschopgebied in en knalde vervolgens keihard raak via de binnenkant van de linkerpaal. Grote vreugde uiteraard op De Oude Meerdijk, want hierdoor kwam de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs wel heel dichtbij.

Emmen had de smaak te pakken en Ahmed El Messaoudi had een kwartier voor het einde pech dat zijn afstandsschot op de paal terechtkwam. Aan de andere kant was het voor de thuisploeg even schrikken toen Banzuzi, die eerder een goal zag worden afgekeurd, net naast kopte. NAC was in de slotfase echter niet meer bij machte om alsnog een verlenging uit het vuur te slepen en invaller Assehnoun bepaalde de eindstand ver in blessuretijd op 2-0 met een prachtig doelpunt van buiten de zestien in de kruising.