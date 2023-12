De Nederlander die met Robben werd vergeleken maar nu in Singapore speelt

Jonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter door uiteenlopende redenen niet waar. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van geflopte voetballers. Deze keer het verhaal van de jongste debutant ooit voor FC Groningen, Richairo Zivkovic.

Door Lars Verhage

Het is 2 december 2012. FC Groningen staat op een comfortabele 2-0 voorsprong tegen Heracles, wat trainer Robert Maaskant in de gelegenheid brengt om een debutant in het veld te laten komen. De op dat moment slechts zestienjarige Zivkovic maakt zijn debuut in de Euroborg als jongste speler ooit in de geschiedenis van de Groningers. Scouts van over de hele wereld zijn overtuigd.

Er wordt een grote toekomst verwacht voor de jonge spits, echter loopt zijn carrière helemaal anders. Zivkovic begint op jonge leeftijd te voetballen bij zijn plaatselijke voetbalvereniging, FVV Foxhol. In 2007, op elfjarige leeftijd, vertrekt de zoon van een Servische moeder en een vader uit Curaçao naar de jeugdopleiding van FC Groningen. Hier valt hij snel op, mede vanwege zijn snelheid en geweldige balbehandeling. De jonge spits wordt al snel bestempeld als een groot talent, met ook uitverkiezingen voor de jeugdploegen van het Nederlands Elftal.

Zijn potentie lijkt Zivkovic ook daadwerkelijk in te lossen. Zo weet hij op zestienjarige leeftijd zijn eerste goal te maken in het groen-wit. Hij lost hiermee Arjen Robben af als jongste doelpuntenmaker ooit voor de Trots van het Noorden. De eerste vergelijkingen met Robben worden ook al gemaakt. In 33 wedstrijden voor de club komt de tiener tot tien doelpunten; alleen Arnold Bruggink en Willy van der Kuijlen kwamen vaker tot scoren voor hun achttiende in de Eredivisie.

Ajax

Nadat de aanvaller veel indruk heeft gemaakt bij Groningen, besluit Ajax Zivkovic in 2014 te kopen voor een slordige twee miljoen euro. In zijn beginmaanden in Amsterdam speelt de spits zijn wedstrijden bij Jong Ajax, om meer ervaring op te doen. Op 28 oktober mag Zivkovic dan eindelijk zijn debuut in Ajax 1 maken, tijdens een bekerwedstrijd tegen SV Urk. De rechtspoot weet meteen te scoren, zoals zoveel andere Ajax-spelers bij hun debuut doen.

Het lijkt het begin te zijn van veel goals, maar niets blijkt minder waar. Na zijn goal tegen Urk vindt de snelle spits nog slechts eenmaal het net in de hoofdmacht van Ajax. Trainer Frank de Boer geeft Milik het vertrouwen als eerste spits, en de IJslander Kolbein Sigthórsson fungeert als back-up. Hierdoor speelt Zivkovic zijn wedstrijden voornamelijk bij Jong Ajax, waar hij wel wat goals weet te maken. Bij de beloftenploeg komt echter het probleem van de Assenaar steeds meer naar voren. Hij komt vaak te laat, of wordt voor andere disciplinaire redenen geschorst. Nadat Ajax ingezien heeft weinig perspectief te kunnen bieden aan Zivkovic, wordt er besloten om de jongeling te verhuren.

Horde aan clubs

Zijn eerste verhuurperiode is bij Willem II. Trainer Jurgen Streppel ziet echter geen spits in Zivkovic, waardoor hij of op de bank zit of op de flank speelt. Hier komt hij echter niet uit de verf, waardoor Ajax halverwege het seizoen al besluit de speler weer terug te halen. Toch komt hij weer niet in aanmerking voor de A-selectie; de spits moet opnieuw zijn minuten maken bij Jong Ajax.

FC Utrecht besluit in de zomer van 2016 om Zivkovic een kans te geven. Zij huren hem voor één seizoen van Ajax. In de Domstad loopt het beter voor de spits. Hij laat een goede indruk achter en komt tot acht doelpunten in de Eredivisie en drie in de beker. Toch komt hij ook in handen van een bijzondere statistiek. De pijlsnelle aanvaller heeft al bij vier clubs in de Eredivisie gespeeld en dat voor zijn twintigste verjaardag.



Tegen FC Twente scoort Zivkovic een van zijn knapste doelpunten na een geweldige sprint.

Buitenlands avontuur

Ondanks zijn prima cijfers in Utrecht ziet Ajax nog steeds geen toekomst in de spits. Hij wordt verkocht aan het Belgische KV Oostende, waar hij in twee seizoenen tot prima cijfers weet te komen. Vooral in het eerste seizoen gaat het goed voor de op dat moment nog altijd maar 21-jarige spits. In de competitie komt hij tot negen doelpunten.

Het seizoen erna worden de cijfers al minder; Zivkovic komt tot slechts 3 doelpunten in 21 wedstrijden. Hij besluit België te verlaten voor een lucratief avontuur in China. Bij Changchun Yatai, actief op het tweede niveau van het Aziatische land, krijgt Zivkovic de reputatie van een goaltjesdief. Hij speelt 25 wedstrijden, waar hij 15 keer een doelman laat vissen. Toch blijft het bij één seizoen in China. De spits verkast namelijk op huurbasis naar Sheffield United.

In de Premier League weet de Nederlander niet te scoren. Sterker nog, hij komt slechts vijf keer in actie voor de Engelsen. Zivkovic keert terug naar China, ditmaal naar het Guangzhou City van trainer Giovanni van Bronckhorst. Hier weet de spits, net zoals in Engeland, geen basisplaats te veroveren. Drie doelpunten in de Chinese beker is zo’n beetje het enige noemenswaardige voor Zivkovic in dienst van de Chinese topclub. Een avontuur in het thuisland van zijn moeder, Servië, loopt ook uit op een enorme teleurstelling. In het shirt van Rode Ster Belgrado komt hij tot slechts één goal. Hij besluit terug te keren naar Nederland.

Terugkeer

Zivkovic keert voor het seizoen 2022/23 terug in Nederland bij FC Emmen. De spits krijgt een basisplaats van trainer Dick Lukkien, maar kan het vertrouwen niet terugbetalen aan zijn coach. Een mooie goal tegen kersvers landskampioen Feyenoord is één van zijn drie doelpunten in de Eredivisie, waarna hij met Emmen degradeert. Zivkovic gaat echter niet mee de Keuken Kampioen Divisie in. Hij keert terug naar Azië, waar hij nu voor Lion City Sailors speelt. Voor deze ploeg uit Singapore laat het voormalig toptalent goede dingen zien. Na negentien wedstrijden staat de teller al op vijftien goals. Het zijn cijfers die tien jaar geleden al werden verwacht voor de spits, echter niet voor een club uit Singapore.

