‘Alleen op amateurniveau zullen ze zeggen dat het geen fout was van Cillessen’

Analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart vinden dat Jasper Cillessen zondagavond in de fout ging in de wedstrijd tussen Portugal en Oranje. De doelman kreeg zijn hand na een uur wel tegen de bal van Gonçalo Guedes aan, maar was niet overtuigend genoeg. Het resulteerde in het enige doelpunt van de finale van de Nations League: 1-0.

"Het is een verdiende overwinning voor de Portugezen, dat mag duidelijk zijn", reageert Van Hooijdonk bij de NOS. "Oranje had niet op achterstand moeten komen, want dan gaat de vermoeidheid ook mentaal meespelen. Zij spelen de bal rond en je moet er continu achteraan. Je moet zoveel extra meters gaan maken, dan komt de vermoeidheid erbij kijken."

"Op amateurniveau zullen ze misschien zeggen dat het geen fout van de keeper is", stelt Van Hooijdonk over het doelpunt. "Maar als je het zelf aan Cillessen vraagt, dan zal hij zeggen dat hij die bal had moeten tegenhouden op dit niveau. Het was een slap handje." Van der Vaart is het eens met zijn collega. "De bal zit niet in de hoek. Hij moet hem hebben, absoluut."