Cillessen: ‘Ik kan niet voor hem beslissen dat hij naar Barça moet komen’

Jasper Cillessen kan zich na een lang seizoen met Barcelona nog op gaan maken voor de Nations League-finale met het Nederlands elftal tegen Portugal. De doelman gaat daarna op vakantie en hij weet nog niet bij welke club hij zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen mag gaan melden. Cillessen ligt namelijk nog tot medio 2021 vast in Catalonië, maar de sluitpost is ook toe aan een nieuw avontuur bij een club waar hij zelf eerste keeper kan worden.

“Op dit moment weet ik nog niet wat er zal gebeuren. Ik ga na dit toernooi op vakantie met vrienden en daarna zien we wel wat er gebeurt”, vertelt de back-up van Marc-André ter Stegen aan Mundo Deportivo. “Ik heb geen deadline voor deze beslissing in mijn hoofd, dat is de verantwoordelijkheid van mijn zaakwaarnemer.”

Cillessen werd de afgelopen weken genoemd bij onder meer Valencia en geeft aan dit een ‘mooie club’ te vinden: “Maar ik weet niet wat er gaat gebeuren, omdat ik nog niet met mijn zaakwaarnemer heb gesproken. Ik weet alleen wat ik in de kranten en op internet heb gelezen. Ik ga na de finale eerst van mijn vakantie genieten.”

Als de sluitpost wel bij Barcelona blijft, speelt hij volgend seizoen sowieso samen met Frenkie de Jong. Matthijs de Ligt wordt bovendien nog altijd gelinkt aan een verhuizing naar het Camp Nou en Cillessen sprak al even met de verdediger van Ajax over een eventuele transfer: “Maar dat heb ik ook met Frenkie gedaan, ik heb hem verteld dat het zijn beslissing is. Matthijs is een goede jongen en hij weet wat hij moet doen. Ik heb hem gesproken, maar ik heb hem ook verteld dat ik de beslissing niet voor hem kan nemen.”

“Ik kan alleen over de goede dingen bij Barça vertellen, het is een geweldige club en ik voel me hier goed”, gaat Cillessen verder. De doelman denkt niet dat de concurrentie bij Barça een onoverkomelijk probleem hoeft te vormen voor De Ligt: “Hij heeft veel kwaliteiten en is met zijn negentien jaar nog erg jong. Barcelona heeft goede spelers nodig en hij heeft het niveau om hier te spelen.”