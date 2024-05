Tjaronn Chery verlaat Eredivisie en tekent voor twee jaar bij nieuwe club

Tjaronn Chery is vanaf komend seizoen te bewonderen in het shirt van Royal Antwerp, zo maakt de Belgische topclub bekend via de officiële kanalen. De aanvallende middenvelder tekent een contract voor twee seizoenen op de Bosuil.

Chery was dit seizoen één van de smaakmakers van NEC, dat de inmiddels 35-jarige creatieveling in de afgelopen winterstop huurde van Maccabi Haifa. Chery gold als opvolger van de naar FC Kopenhagen vertrokken Magnus Mattsson en wist direct uit te groeien tot één van de steunpilaren in het team van trainer Rogier Meijer.

De voormalig speler van onder meer FC Groningen en ADO Den Haag wilde in januari naar Nederland terugkeren vanwege de gezondheid van zijn zoontje, waarna Maccabi Haifa instemde met een verhuurperiode.

De Nederlander Tjaronn Chery (35) heeft een contract ondertekend bij RAFC. Chery is een aanvallende middenvelder die dit seizoen van grote waarde is geweest voor NEC, waar hij op uitleenbasis actief is. Tjaronn Chery heeft op de Bosuil een contract voor twee seizoenen. ????… pic.twitter.com/RvjtbLIArH — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 26, 2024

Chery moest na de winterstop twee wedstrijden missen wegens een hamstringblessure, maar deed verder in ieder duel van de Nijmegenaren mee. Met zes doelpunten en vier assists had hij bovendien een grote bijdrage in het behalen van de zesde plaats in de Eredivisie en de finale van de TOTO KNVB Beker.

Dat Chery naar Antwerp vertrekt, komt niet als een verrassing. Voetbal International wist een week geleden al te melden dat de Hagenaar al medisch gekeurd was bij de ploeg die dit seizoen nog uitkwam in de Champions League, maar komend seizoen geen Europees voetbal speelt.

Antwerp zette alles op alles om Chery binnen te hengelen. De middenvelder is transfervrij en dat was gezien de financiële moeilijkheden bij Antwerp een extra grote reden om hem binnen te halen. Chery komt bij the Great Old onder meer Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Gyrano Kerk tegen.

