Go Ahead Eagles gaat naar finale play-offs dankzij grote fout Jasper Cillessen

Go Ahead Eagles heeft zich donderdagavond geplaatst voor de finale van de play-offs om een ticket voor de voorronde van de Conference League. In het duel met NEC Nijmegen bleken de Deventenaren met 1-2 te sterk. Doelman Jasper Cillessen dook in de 87ste minuut onder de bal door, waardoor Go Ahead met de zege aan de haal ging. In de finale treft de ploeg de winnaar van het duel tussen FC Utrecht en Sparta Rotterdam.

De openingsfase van de bezoekers was erg slordig, maar na tien speelminuten werden de Deventenaren wél voor het eerst gevaarlijk. Eerst kon een voorzet van Victor Edvardsen nét niet binnengeknikt worden; vervolgens ging een schot van Evert Linthorst rakelings naast.

De eerste goede poging van NEC ontstond na een half uur spelen, toen Tjaronn Chery rakelings over het doel van keeper Jeffrey de Lange schoot. Enkele minuten later werd Go Ahead weer levensgevaarlijk.

Jasper Cillessen gaat onder de bal door, waardoor Philippe Rommens de winnende maakt ??#necgae — ESPN NL (@ESPNnl) May 23, 2024

Cillessen moest handelend optreden na een afstandsschot van Jakob Breum, en deed dat succesvol. Vervolgens werd de sluitpost gered door de paal: het was Søren Tengstedt die het aluminium raakte.

Ook in de openingsfase van de tweede helft was Go Ahead de bovenliggende partij en kwamen de Nijmegenaren tot tweemaal toe goed weg. Onder meer goede voorzetten van Edvardsen en Bobby Adekanye konden nét niet getoucheerd worden, terwijl ook Bram Nuytinck twee keer kort achter elkaar een treffer in de weg stond.

In de 57ste minuut viel het doelpunt plotseling aan de overzijde. Kodai Sano knikte op uitstekende wijze binnen na een voorzet van Rober González: 1-0. Uiteindelijk duurde het tot de 77ste speelminuut tot Go Ahead gelijkmaakte.

Na een harde en lage voorzet van Edvardsen wilde Mathias Ross de bal wegwerken, maar hij schoot via de rug van Go Ahead-aanvaller Finn Stokkers raak in eigen doel: 1-1. De beslissing viel in de 87ste minuut. Cillessen schatte de stuit verkeerd in na een hoge bal van Philippe Rommens en werd geklopt: 1-2.

