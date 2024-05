Cillessen is boos op zichzelf na blunder: ‘Ik sta er zuur op, zwaar klote’

Jasper Cillessen baalt enorm van het verloren duel met Go Ahead Eagles (1-2) in de strijd om een ticket voor de voorronde van de Conference League. Voor de camera van ESPN steekt de keeper van de Nijmegenaren na afloop van de verliespartij de hand in eigen boezem, daar hij in de 87ste minuut in de fout ging.

Go Ahead Eagles plaatste zich donderdagavond voor de finale van de play-offs. Bij een 1-1 stand dook Cillessen onder de bal door na een vrije trap van Philippe Rommens, waardoor de bal binnenviel het succesvolle seizoen plotseling voorbij was voor NEC.

Cillessen baalt als een stekker. “Het is inderdaad een vervelende avond. Zwaar klote, en ik sta hier met de pest in mijn lijf. Het was een lastige wedstrijd met veel kansen tegen. Uiteindelijk schat ik die bal verkeerd in en verliezen we de wedstrijd.”

“Wij zaten er vandaag ook niet lekker in”, vervolgt Cillessen. “Toch bleven we lang in de wedstrijd en kwamen we op 1-0 voor. Door een klutsbal werd het dan 1-1,en de 1-2 was vervolgens nog erger.”

“Ik zag dat die vrije trap genomen werd en ik moest wachten of die bal verlengd zou worden. Maar hij stuiterde, daar reageerde ik op en hij ging er net overheen. Die bal sprong bij me weg. Dat had ik helemaal verkeerd ingeschat.”

“Je wilt zo lang mogelijk wachten om te kijken of de aanvaller hem raakt, maar dat deed hij niet. Dan sta je er heel zuur op. Go Ahead had inderdaad 25 schoten en ik keepte goed, maar daar heb je nu niks meer aan.”

“Het is pijnlijk en ik heb er nu nog geen verklaring voor. In de kleedkamer werd wel aangegeven dat het een fantastisch jaar is geweest, maar zelf voel ik die trots nog niet”, besluit de diep teleurgestelde Cillessen.

