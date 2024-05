Antonio Conte gaat 6,5 à 7 miljoen euro netto verdienen bij nieuwe club

Antonio Conte wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe hoofdtrainer van Napoli. Italiaanse media melden dat de oefenmeester op het punt staat om de contractonderhandelingen met clubpresident Aurelio De Laurentiis af te ronden.

Napoli kent een dramatisch seizoen en staat momenteel op de tiende plaats in de Serie A. Het contrast met vorig jaar, toen Napoli met overmacht landskampioen werd onder Luciano Spalletti, is dan ook enorm. Er stonden dit seizoen met Rudi García, Walter Mazzarri en Francesco Calzona al drie trainers aan het roer.

Napoli had zijn ogen in eerste instantie op Gian Piero Gasperini, de oefenmeester die Atalanta deze week de Europa League bezorgde. De Italiaan besloot echter in Bergamo te willen blijven, waardoor Napoli doorschakelde naar Conte.

De clubleiding van Napoli ging vrijdag weer in gesprek met Conte, en in de afgelopen dagen zijn de onderhandelingen in een stroomversnelling geraakt. De officiële aankondiging van Napoli wordt dan ook spoedig verwacht.

Volgens La Gazzetta dello Sport tekent Conte een driejarig contract in Stadio Diego Armando Maradona. De oefenmeester gaat naar verluidt een netto jaarsalaris van 6,5 à 7 miljoen euro verdienen, exclusief twee miljoen euro aan jaarlijkse bonussen.

Calciomercato meldt dat Conte bovendien zeggenschap krijgt in de aanstaande zomerse transferperiode van Napoli. Ook moet hij belangrijke spelers zien te overtuigen om in Zuid-Italië te blijven.

Zijn aanstelling lijkt wel te laat te komen om Victor Osimhen van gedachten te laten veranderen. De steraanvaller van Napoli geniet hevige belangstelling uit met name de Premier League.

Conte zit sinds maart vorig jaar zonder club, nadat hij ontslagen werd bij Tottenham Hotspur. Daarvoor was hij de trainer van onder meer Inter, Chelsea, Juventus, Atalanta en het nationale team van Italië.

