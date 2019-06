Feyenoord ontvangt Premier League-club in traditionele openingswedstrijd

Feyenoord ontvangt Southampton in de traditionele openingswedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, zo meldt de club vrijdag via de officiële kanalen. The Saints komen zondag 28 juli naar De Kuip en de eerste balomwenteling is om 14.30 uur. De Engelsen kwamen in 2015 ook al naar Rotterdam voor een vriendschappelijke ontmoeting met de nummer drie van de Eredivisie.

Het is met name voor Jordy Clasie een bijzondere ontmoeting. De middenvelder, die afgelopen seizoen op huurbasis voor Feyenoord uitkwam, staat voor zijn laatste contractjaar in Southampton. Daarnaast diende huidig bondscoach van Oranje Ronald Koeman beide clubs als trainer en maakte Graziano Pellé in 2014 de overstap van de Rotterdammers naar de Premier League-club uit Zuid-Engeland. Southampton vocht afgelopen seizoen lang tegen degradatie, maar verlengde het verblijf op het hoogste niveau dankzij de zestiende plaats in de eindrangschikking.

Naast Southampton komt ook Panathinaikos naar De Kuip en wel op woensdag 17 juli. Jaap Stam ziet zijn ploeg op 29 juni voor de eerste keer in een oefenduel aan het werk. SDC Putten fungeert die dag op eigen veld als sparringpartner van Feyenoord. Een dag later is de eerste openbare training en op 6 juli reist het elftal van Stam af naar richting Dordrecht voor een oefenwedstrijd tegen de plaatselijke FC. De traditionele Open Dag staat voor zondag 21 juli op het programma.

De eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen 2019/20 volgt in het weekeinde van 2,3 en 4 augustus. Binnenkort maakt de KNVB het complete speelschema voor volgend seizoen wereldkundig. Ajax en PSV brengen de nieuwe voetbaljaargang een week eerder op gang in het duel om de Johan Cruijff Schaal. Beide ploegen ontmoeten elkaar op 27 juli in de Johan Cruijff ArenA.