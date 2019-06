‘Over een paar maanden is Van de Beek onomstreden international’

Het Nederlands elftal neemt het donderdagavond in de halve finale van de Nations League op tegen Engeland. De verwachting is dat bondscoach Ronald Koeman kiest voor een middenveld bestaande uit Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Marten de Roon. Willem Vissers, journalist van de Volkskrant, vindt dat een logische keuze, terwijl Hans Kraay jr. graag Donny van de Beek vanuit de basis ziet starten tegen the Three Lions.

“Ik had het Ajax-middenveld gekopieerd, met Frenkie de Jong en Donny van de Beek, maar dan Georginio Wijnaldum op de plaats van Lasse Schöne. Maar ik snap heel goed dat hij met Marten de Roon speelt, want hij heeft het tijdens de kwalificatie ontzettend goed gedaan”, aldus Vissers woensdagavond bij FOX Sports. Koeman houdt al geruime tijd vast aan dezelfde internationals en er is onder zin bewind weinig ruimte voor andere spelers.

“Hij is bij Davy Klaassen geweest, die best een aardig seizoen heeft gespeeld in de Bundesliga. Hij heeft tegen hem gezegd dat hij eraan komt”, aldus Vissers, waarop Kraay jr. direct reageert. “Hij komt er niet aan, Willem. Hij gaat het niet meer winnen van deze spelers.” Volgens Vissers wil Koeman het seizoen afmaken met de huidige groep, waarna er volgend seizoen weer ruimte komt voor eventuele andere spelers. “Daarom vind ik het terecht dat hij De Roon nu laat spelen, want hij heeft het goed gedaan.”

Als Vissers zegt dat Van de Beek misschien mag invallen tegen Engeland, is Kraay Jr. er als de kippen bij om een lans te breken voor de Ajacied. “Wij zitten hier over een paar maanden weer en dan is Van de Beek onomstreden international, dan zou ik hem gelijk opstellen.” Koeman gaf in aanloop naar de eindronde van de Nations League al aan dat Van de Beek op de deur aan het kloppen is. “Het seizoen dat Ajax heeft meegemaakt is onbetaalbaar voor jonge spelers. Ik denk dat Donny van de Beek daarin wel het beste voorbeeld is. Hoe hij gegroeid is, hoe hij zich ontwikkeld heeft gedurende dit seizoen. Dat is mooi. Hij klopt meer op de deur dan hij voorheen deed”, aldus Koeman vorige week.