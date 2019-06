De ‘toekomstig spits van Oranje’ klopt nadrukkelijk op de deur bij Bayern

Bayern München sloot het seizoen vorige week af met een benefietwedstrijd tegen het noodlijdende 1.FC Kaiserslautern. In het Fritz-Walter-Stadion was niet Robert Lewandowski, maar Joshua Zirkzee de aanvalsleider bij der Rekordmeister. De basisplaats in het vriendschappelijke duel, dat in een 1-1 gelijkspel eindigde, vormde voor de net achttien geworden Nederlander een passende afsluiting van een uitstekend seizoen, waarin hij zich ontpopte tot een van de grootste beloftes bij de kampioen van Duitsland.

Door Chris Meijer

Een aantal dagen voor de seizoensafsluiting tegen Kaiserslautern verzekerde Zirkzee zich met het tweede elftal van Bayern van promotie naar de 3.Liga. Het beloftenteam werd kampioen in de Regionalliga Bayern, al leverde dit nog niet direct een ticket voor het derde niveau van het Duitse voetbal op. In een play-off moest er worden afgerekend met VfL Wolfsburg II, dat kampioen was geworden in de Regionalliga Nord. Na een 3-1 nederlaag in de heenwedstrijd, verzekerde Bayern II zich dankzij een 4-1 zege in de return van promotie. Zirkzee speelde in het eerste duel nog in de basis, maar moest het in de beslissende wedstrijd stellen met een korte invalbeurt door een op de training opgelopen blessure. “Dat was zo besproken, de trainer wilde geen risico nemen. Hij wilde me eigenlijk in de zestigste minuut erin brengen, maar door de voorsprong was het niet echt nodig. Het ging om het team, dus ik heb mijn ego aan de kant moeten zetten. Vanaf de bank probeerde ik het team te motiveren, daar heb ik geen problemen mee gehad”, reageert Zirkzee in gesprek met Voetbalzone. De spits speelt zijn wedstrijden sinds maart voor het tweede team van Bayern.

Zirkzee viert de promotie van Bayern II naar de 3.Liga, na de 4-1 zege op VfL Wolfsburg II.

Totaal kwam Zirkzee dit seizoen tot twaalf optredens in Bayern II, waarin hij goed was voor vier doelpunten en vier assists. De international van Oranje Onder-19 begon het seizoen in Zuid-Duitsland nog bij de Onder-19, waarmee hij in de Youth League actief was tegen Ajax. Na 18 doelpunten en 5 assists in 22 wedstrijden werd Zirkzee beloond voor zijn stormachtige ontwikkeling. “Het hing er een beetje vanaf hoe het bij de Onder-19 zou lopen, maar het was al snel duidelijk dat we geen kans meer hadden op het kampioenschap. Het doel van Bayern was sowieso om mij door te schuiven naar het tweede, omdat ze vonden dat ik meer uitdaging moest krijgen”, zo legt hij uit. Door de overstap kwam Zirkzee na de winterstop in de ‘volwassen’ Regionalliga te spelen en dat vormde een behoorlijk verschil met de juniorencompetitie. “Je merkt dat er meer van je gevraagd wordt, al heb ik het geluk dat ik een aardige sterke bouw heb. De uitdaging bij het tweede is groter, je speelt gewoon tegen mannen van dertig.”

“Niet arrogant bedoeld, maar als je bij Bayern speelt, kan je iedere week een topwedstrijd verwachten. Iedereen wil van Bayern winnen. Tegenstanders geven meer dan honderd procent, zeker omdat we ook lang koploper waren. Als je richting het kampioenschap gaat spelen, wordt iedere wedstrijd een finale”, vervolgt Zirkzee. Sinds de winterstop traint hij ook vast met de eerste selectie van Bayern mee. Het betekent dat de spits dagelijks op het veld stond met onder meer Robert Lewandowski, Arjen Robben, Thiago Alcántara, James Rodríguez en Mats Hummels. “Na een tijdje gaat het een gewoonte worden. Ze nemen jonge spelers goed mee, proberen altijd het beste uit je te halen op de training. Daardoor ben ik me redelijk snel thuis gaan voelen bij het eerste.”

Zirkzee mocht zich vorig seizoen al voor het eerst bij de hoofdmacht melden. “Op dat moment was ik nog zestien, dus dan is het wel even wennen. Weet je, je speelt met zulke gasten op FIFA en dan ineens zit je met hen in de kleedkamer. Het leverde gezonde spanning op, maar ik kwam tegelijkertijd ook binnen met zelfvertrouwen. Dit is waar ik het voor doe en het doel is om hier te blijven, dus dan moet het ook gewoon worden.” Met Arjen Robben trof Zirkzee een landgenoot op het trainingsveld bij Bayern, al werkte de vleugelaanvaller afgelopen halfjaar lang individueel aan zijn herstel. “Op het trainingsveld probeerde hij me altijd mee te nemen, met coaching en extra tips. Hij is meer op zichzelf, heel professioneel en wil altijd het beste uit zichzelf halen. Die jongens benaderen het allemaal heel professioneel. Als jonge jongen probeer je zoals hen te zijn, je gaat kijken hoe zij trainen. Maar ik wil ook mezelf blijven en op mijn eigen manier dingetjes doen.”

Desondanks kijkt Zirkzee op de training wel met extra aandacht naar vakgenoot Lewandowski. “Als je op trainingen ziet wat Lewandowski doet... Het is heel mooi om van dichtbij te zien hoe hij traint en hoe hij daarnaast voor zichzelf zorgt, daar kan je alleen maar een voorbeeld aan nemen. Ik probeer daar zoveel mogelijk uit te halen en dat te combineren met mijn eigen spel, ik denk dat we hetzelfde type spits zijn. Voor mij is het alleen maar mooi om naar te kijken, omdat ik er heel veel uit kan halen. Ik ben elke dag dankbaar dat ik op het veld mag staan met zulke spelers, maar het doel is uiteindelijk om zelf zo’n speler te worden”, glimlacht de jonge aanvaller. Zirkzee maakte vorige zomer in de met 3-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain al zijn officieuze debuut voor Bayern, dat hij opluisterde met een doelpunt. In de winter reisde hij met de hoofdmacht mee naar Qatar voor een trainingskamp en het ligt in de lijn der verwachtingen dat hij komende zomer andermaal bij het eerste zit tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Feyenoord haalde Zirkzee in 2016 weg uit de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Zijn verblijf op Varkenoord zou beperkt blijven tot één seizoen.

Gezien de kansen en ontwikkelingen lijkt Zirkzee met Bayern een goede keuze te hebben gemaakt. De aanvaller, die eerder voor vv Hekelingen, Spartaan’20 en ADO Den Haag speelde, verruilde de jeugdopleiding van Feyenoord in de zomer van 2017 voor Zuid-Duitsland. Op dat moment speelde Zirkzee pas één jaar op Varkenoord en de Rotterdammers wilden hem dolgraag behouden, maar hij voelde naar eigen zeggen direct een klik met Bayern. In München sloot hij in eerste instantie aan bij de Onder-17, waarna hij vorige zomer doorstroomde naar de Onder-19. “Mijn gevoel zei dat ik hiervoor moest gaan, ik vertrouw mezelf en mijn instinct. Ik was niet bang om al vroeg naar het buitenland te vertrekken. Het was eerder een mooie uitdaging, bijvoorbeeld ook om op mezelf wonen. Niemand weet of ik me bij Feyenoord op dezelfde manier had kunnen ontwikkelen. Ik denk het wel, ik heb vertrouwen in mezelf. Feyenoord wilde me graag houden, maar ik koos voor Bayern. Het leven gaat zoals het gaat. Binnen twee jaar ging ik van de jeugd van ADO Den Haag naar meetrainen met het eerste van Bayern München, daar kan ik alleen maar heel tevreden over zijn.”

“Het plan van Bayern met mij is nog in werking, zolang ik nog niet vast in het eerste sta. Tot nu toe gaat het wel goed, ja. Beter dan ik het zelf had verwacht, in ieder geval. Het afgelopen halfjaar is bizar snel gegaan.” Doordat Zirkzee zich stormachtig ontwikkelt bij Bayern, nemen de verwachtingen rond zijn persoon toe. “Bij Bayern wordt altijd iets van je verwacht en ik probeer mijn best te doen om aan die verwachtingen te voldoen. Ik probeer mezelf verder te ontwikkelen en dan zullen we het verder wel zien. Het is niet moeilijk om met die druk om te gaan, ik zie die verwachtingen als stimulans en motivatie. Dat mensen in mij de toekomstig spits van Oranje zien, geeft me zelfvertrouwen. Het is best een eer dat mensen dat zeggen.” Het volgende doel voor de talentvolle spits, is zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Bayern. “Eigenlijk had ik afgelopen seizoen al mijn debuut willen maken, maar mede door het kampioenschap van het tweede is het wat anders gelopen. Nu wil ik niet zeggen dat ik er regelmatig moet inkomen, maar ik wil in ieder geval snel mijn debuut maken. Daarnaast gaan we volgend jaar met het tweede in de 3.Liga spelen, wat voor jonge spelers een mooi niveau is om je verder te kunnen ontwikkelen. Het kan heel snel gaan, dat heb je afgelopen anderhalf jaar gezien.”