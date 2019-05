Bruggink lyrisch over ster van Jong Oranje: ‘Zijn versnelling is zó fantastisch’

Jong Oranje lijkt halverwege de oefenwedstrijd tegen het Olympisch elftal van Mexico al verzekerd van de zege. De ploeg van trainer Erwin van de Looi leidt bij rust met 4-0 en Donyell Malen was met twee doelpunten en een assist de grote man in de eerste helft. Analist Arnold Bruggink van FOX Sports is diep onder de indruk van het optreden van de aanvaller van PSV.

In de tweede minuut van de wedstrijd op De Vijverberg stelde Malen ploeggenoot Calvin Stengs in staat om de score te openen met een lepe stift. "Wat Donyell Malen doet, is fantastisch. Hij neemt de bal mee en steekt Calvin Stengs weg, die hem erin stift. Het tikje van Malen verschaft Stengs de ruimte", analyseert Bruggink. "Dat is gewoon voetbalslimheid, het is zó goed gedaan. Hij speelt echt goed."

Na tien minuten maakte Malen er vanuit een lastige hoek zelf 2-0 van. "Hij weet dat hij alleen is, maar het inschieten is niet eens heel goed. Het is een blunder van de keeper", oordeelt Bruggink. "Maar zijn versnelling is zó fantastisch en hij heeft zó veel dreiging. Hij heeft oog voor andere spelers en kan dus iemand lanceren, terwijl hij ook zelf kan scoren met links en met rechts. Hij heeft bovendien de snelheid. Het is een complete speler."

Ook de 4-0 kwam op naam van de twintigjarige buitenspeler. Na een subtiel tikje van Dani de Wit schoot Malen raak via de onderkant van de lat. Bruggink licht de rol van De Wit in het doelpunt specifiek uit. "Het doortikken van Dani de Wit is heel goed. Nog veel belangrijker dan zijn inzicht en techniek: het is een teamspeler. Ik denk dat hij heel bewust is van wat hij moet doen in een elftal. Zulke spelers heb je absoluut nodig."