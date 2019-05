‘Europese finalisten en rivalen hengelen naar diensten Ajax-middenvelder’

Arsenal en Tottenham Hotspur vechten allebei om de handtekening van Donny van de Beek, zo weet The Times vrijdag te melden. The Spurs zijn naar verluidt bereid een bedrag van om en nabij de vijftig miljoen euro neer te leggen voor de middenvelder van Ajax. Arsenal-manager Unai Emery wil zijn middenveld versterken en is in dat kader ook uitgekomen bij de Oranje-international.

De prestaties van Van de Beek in de Champions League werden ook buiten Nederland lovend ontvangen. De 22-jarige Ajacied scoorde in de uitwedstrijden tegen Juventus (kwartfinale) en Tottenham (halve finale). Hij was samen met Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Dusan Tadic en Hakim Ziyech grotendeels verantwoordelijk voor het Europese succes van Ajax. Ziyech is in de Engelse media ook al gelinkt aan een overstap richting the Gunners.

André van de Beek, de vader van de begeerde Ajax-middenvelder, sprak met Ajax Showtime over de toekomst van zoonlief. Een langer verblijf in Amsterdam behoort zeker tot de mogelijkheden, ondanks de aanzwellende geruchten over een buitenlands avontuur. “Er moet wel een heel mooie club komen, wil hij Ajax inruilen. Hij wil het liefst nog veel meer prijzen winnen met Ajax en hij heeft het gruwelijk naar zijn zin.”

“Er staat volgend jaar weer een mooi team. Er kunnen wel jongens weggaan, maar Overmars (directeur spelerszaken Ajax, red.) heeft vast en zeker zijn huiswerk gedaan. Donny moet het naar zijn zin hebben. We gaan het wel zien”, voegt Van de Beek senior daaraan toe. Het huidige contract van Van de Beek junior loopt door tot medio 2022, waardoor Ajax bij een tussentijds vertrek een flinke transfersom kan vragen. Overmars liet onlangs weten Van de Beek te willen belonen met een nieuw contract.