Andrea Pirlo strooit met complimenten: ‘Hij is momenteel de beste bij Ajax’

Andrea Pirlo geniet van de voetbalkwaliteiten van Frenkie de Jong. In gesprek met de Daily Mail blikt de oud-middenvelder terug op het Champions League-seizoen en zag de middenvelder van Ajax excelleren. De Italiaan, die voor onder meer Internazionale, AC Milan en Juventus speelde, is lovend over de 22-jarige Oranje-international.

“Frenkie de Jong is voor mij momenteel de beste bij Ajax”, zegt Pirlo gedecideerd. “Hij heeft de persoonlijkheid, hij heeft de techniek, hij heeft alles om op die positie uit de voeten te kunnen.” De voormalig wereldkampioen annex tweevoudig Champions League-winnaar kan begrijpen dat men gelijkenissen ziet tussen hem en de aankoop van Barcelona.

“Het is de visie”, vervolgt Pirlo. “Hij weet hoe het speelveld in elkaar steekt en weet hoe de andere spelers zich voortbewegen. Hij is een erg goede speler”, aldus de Italiaan, die zag dat Juventus in de Champions League werd uitgeschakeld door Ajax. Pirlo zag dat Cristiano Ronaldo de ploeg niet naar de vurig gewenste eindzege kon brengen.

Desalniettemin is Pirlo blij dat Ronaldo zich afgelopen zomer heeft aangesloten bij Juventus. “Ik was verrast. Het was ook een moeilijke operatie voor Juventus om hem te halen. Maar zijn komst is erg belangrijk voor de Serie A. Hij verbetert de competitie en de andere ploegen. We hopen dat Ronaldo een trendsetter is en dat meer grote namen gaan volgen.”