‘Martin Ödegaard bracht woensdag geheim bezoek aan Ajax’

Martin Ödegaard heeft woensdag een geheim bezoek gebracht aan Ajax, zo meldt De Telegraaf vrijdag. Volgens het dagblad was de twintigjarige spelmaker, eigendom van Real Madrid, in het bijzijn van zijn Noorse management Nordic Sky op bezoek in de Johan Cruijff ArenA, een dag na de verloren play-offs om Europees voetbal met zijn tijdelijke werkgever Vitesse tegen FC Utrecht.

Ödegaard en consorten spraken naar verluidt rond het middaguur met directeur voetbalzaken Marc Overmars. Een onderhoud waar hoofdtrainer Erik ten Hag niet bij aanwezig was. Volgens het dagblad probeerde Overmars de Noor, die nog een contract tot de zomer van 2021 met Real Madrid heeft, het belang voor de jongeling van een overstap naar Ajax in te laten zien.

Ajax wilde in eerste instantie pas concreet voor Ödegaard worden zodra Hakim Ziyech van de hand zou worden gedaan, maar Overmars lijkt toch nu al tot actie over te gaan. Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz is immers ook zeer concreet voor Ödegaard en heeft als voordeel dat Real Madrid er veel voor voelt of voelde om het talent in een zwaardere competitie aan het werk te willen zien.

Ödegaard werd eerder anderhalf seizoen aan sc Heerenveen uitgeleend en speelde afgelopen seizoen op tijdelijke basis voor Vitesse. Inmiddels weet Ajax dat een verhuur voor twee jaar aan de Amsterdammers ook bespreekbaar is voor de Spaanse topclub. Volgens het dagblad heeft Ödegaard de sleutel van de transfer in handen en zal hij tijdens zijn vakantie een knoop doorhakken.