‘Manchester City is gedecideerd en veegt bod van 80 miljoen van tafel’

Manchester City heeft een bod van tachtig miljoen euro van Bayern München op Leroy Sané geweigerd, zo meldt The Guardian. De Duitse topclub heeft zich met dit flinke bedrag gemeld in Engeland, maar the Citizens willen voorlopig niet meewerken. Bayern overweegt nu of men een verbeterde aanbieding moet neerleggen bij Manchester City.

De landskampioen van Engeland wil graag dat Sané blijft. Men houdt echter wel rekening met het scenario dat de buitenspeler ongelukkig kan gaan worden als hij vaak op de bank moet plaatsnemen. Manchester City staat wel open voor een transfer, daar men al beschikt over onder anderen in Riyad Mahrez, Bernardo Silva en Raheem Sterling.

Mocht Bayern een ‘niet te weigeren bod’ doen, dan zal Manchester City akkoord gaan met een transfer voor de 23-jarige buitenspeler. De Duitse grootmacht heeft er inmiddels geen geheim van gemaakt dat men aast op Sané. “Sané zou de opvolger worden van Arjen Robben en Franck Ribéry, wat erg interessant is”, aldus voorzitter Karl-Heinz Rummenigge.

De Duitse oud-voetballer benadrukte dat het halen van Sané, die nog twee jaar vastligt in Engeland, geen sinecure is. “Manchester City verkoopt namelijk niet zomaar spelers omdat het nodig is. Ik denk dat de speler overtuigd moet worden om de wil te hebben om voor Bayern te gaan spelen”, zo stelde Rummenigge onlangs in gesprek met de Duitse media.