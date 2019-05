Frenkie de Jong: ‘Veel mensen hebben verkeerd beeld van hem’

Memphis Depay presenteerde dinsdag zijn biografie Heart of a Lion. Verschillende collega-internationals van Oranje waren aanwezig bij de lancering van het boek van de 25-jarige aanvaller van Olympique Lyon. Zo ook Frenkie de Jong, die het in gesprek met Voetbal International opneemt voor zijn ploeggenoot bij het Nederlands elftal.

“Ik ben heel benieuwd. Memphis is natuurlijk een mooie persoonlijkheid”, opent de aanwinst van Barcelona. “Ik ben benieuwd wat er allemaal in het boek staat.” Depay op zijn beurt is gecharmeerd van de voetballende kwaliteiten van De Jong. “Dat is altijd mooi om te horen natuurlijk. Zeker als een speler van het kaliber-Memphis dat zegt. Ik denk dat iedereen dat wel leuk zou vinden.”

“Ik moet zeggen: in de wedstrijden die ik heb gespeeld bij Oranje heeft Memphis het altijd goed gedaan. Ik heb veel goede herinneringen aan hem”, vervolgt de bij Ajax vertrokken middenvelder, die weinig kan met de veelvuldig terugkerende kritiek van de buitenwacht. “Ik denk dat veel mensen een verkeerd beeld van Memphis hebben. Ik voelde me dankzij hem gelijk thuis bij Oranje toen ik daar voor het eerst kwam. Het is gewoon een heel aardige jongen, heel open ook. En als je goed tegen hem bent, dan is hij ook goed tegen jou. Het is een heel prettige persoonlijkheid.”

De Jong en Depay bereiden zich momenteel met Oranje voor op de Nations League van volgende maand. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman staat 6 juni tegenover Engeland in de halve finale van het minitoernooi. In de finale of troostfinale volgt drie dagen later een ontmoeting met Portugal of Zwitserland.