RKC Waalwijk keert terug in Eredivisie na krankzinnige 4-5

RKC Waalwijk keert volgend seizoen na een afwezigheid van vijf jaar terug in de Eredivisie. De succesformatie van trainer Fred Grim won dinsdagavond in een krankzinnige wedstrijd op bezoek bij Go Ahead Eagles met 4-5, hetgeen na de doelpuntloze remise van uit de heenwedstrijd voldoende was voor promotie naar het hoogste niveau. RKC gaf een 0-2 voorsprong uit handen na 'een ongelooflijk vervelende en trieste gebeurtenis in de rust', maar toonde karakter en wist diep in blessuretijd toch nog een sensatie te realiseren.

Go Ahead zal zichzelf na het doelpuntloze gelijkspel van afgelopen zondag vermoedelijk een goede kans hebben gegeven, maar de ploeg van trainer John Stegeman kende voor eigen publiek een valse start. Roland Baas beging na tien minuten voetballen in het eigen strafschopgebied een lompe overtreding op Stijn Spierings, waarna de penalty die volgde feilloos werd benut door Emil Hansson: 0-1. RKC zat zo al vroeg op rozen, maar de Waalwijkers moesten halverwege de eerste helft een forse tegenvaller incasseren, doordat middenvelder Daan Rienstra geblesseerd uitviel.

Kort erna was de formatie van Fred Grim dicht bij de 0-2. Dylan Seys was het eindstation van een fraaie aanval, maar de Belgische buitenspeler schoot geheel vrijstaand op doelman Hobie Verhulst. Go Ahead was na 35 minuten voor het eerst dicht bij een treffer: een indraaiende vrije trap van Istvan Bakx ging aan iedereen voorbij, maar belandde vervolgens op de paal. Even later tekende Spierings aan de overkant op fraaie wijze alsnog voor de 0-2. De van een schorsing teruggekeerde spits kreeg de bal op onbegrijpelijke wijze in de voeten geschoven door Jeroen Veldmate, waarna hij met een prachtige uithaal vanaf een meter of twintig doel trof.

Go Ahead leek zo dood en begraven, maar de Deventenaren wisten in de slotminuut van de eerste helft toch nog een aansluitingstreffer te produceren. Melle Meulensteen vergreep zich in de zestien aan Thomas Verheydt, waarna Veldmate vanaf elf meter voor de 1-2 tekende. De tweede helft begon vervolgens iets later dan gepland, vanwege 'een ongelooflijk vervelende en trieste gebeurtenis in de kleedkamer van RKC'. Later werd bekend dat de clubarts van de ploeg in de rust onwel was geworden en naar het ziekenhuis gebracht moest worden. RKC oogde aangeslagen en werd in de eerste twintig minuten van de tweede helft overrompeld door een agressief Go Ahead.

De thuisploeg kwam uitstekend uit de kleedkamer en wist de wedstrijd in een tijdsbestek van slechts acht minuten volledig te kantelen. Richard van der Venne zorgde met een van richting veranderd schot voor de gelijkmaker, waarna Bakx na ruim een uur met zijn tweede doelpunt van de avond de 3-2 op het scorebord bracht. Bakx schoot uit een lastige hoek raak na voorbereidend werk van Julian Lelieveld. RKC kreeg tussen beide treffers door een enorme kans op de 2-3, maar de ingevallen Hans Mulder schoot uit kansrijke positie wild over.

Go Ahead had de smaak te pakken en was twintig minuten voor tijd dicht bij een vierde treffer: een poging van Van der Venne belandde op de lat. RKC hing in de touwen, maar wist elf minuten voor tijd vrijwel uit het niets toch weer langszij te komen. De opgestoomde Jurien Gaari bracht de bal laag voor het doel van Go Ahead, waarna Mulder van dichtbij de 3-3 binnen liep. In de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd leek de ploeg van Grim alsnog te moeten buigen voor een fraai doelpunt van Pieter Langedijk, maar in minuut 95 schoot Spierings RKC toch nog naar de Eredivisie. De 4-5 van Mario Bilate in minuut 98 vanaf de strafschopstip was niets meer dan de kers op de taart.