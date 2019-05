‘Hij is niet van het tiki-taka van Barcelona, of een type Frenkie de Jong’

Ludovit Reis ruilde FC Groningen vorige week definitief in voor Barcelona en een dag later volgde opnieuw een mooie primeur voor de middenvelder. Reis mag zich namelijk voor de eerste keer bij de selectie van Jong Oranje melden en bondscoach Erwin van de Looi is benieuwd hoe het achttienjarige talent zich in de komende tijd gaat ontwikkelen.

“Waarom ik Ludovit Reis heb geselecteerd? Waarom zou ik een speler van FC Barcelona níét oproepen?”, glimlacht Van de Looi in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik ken Ludovit natuurlijk al veel langer. Hij zat er eerder niet bij, omdat hij bij Oranje Onder-19 speelde. Met die lichting wilden we het EK halen. Nu is wel het moment gekomen om Ludovit aan het werk te zien.”

Van de Looi was in het verleden geruime tijd actief als jeugdtrainer, assistent en, uiteindelijk, hoofdcoach bij FC Groningen en leerde Reis zodoende al een tijd geleden kennen: “Hij voetbalde vaak samen met Tom (de zoon van Van de Looi, red.) op het middenveld bij de jeugdelftallen. Ik heb hem dus veel zien voetballen. Ludovit kwam van een amateurclub naar Groningen, maar heeft vervolgens heel snel stappen gemaakt.”

Ondanks de stappen die Reis in de afgelopen jaren zetten, moet Van de Looi toegeven dat hij een overstap naar Barcelona niet aan had zien komen. Een dergelijke transfer komt volgens de bondscoach ‘bijna nooit’ voor: “Ludovit gaat weliswaar naar Barcelona B, maar het feit dat hij bij zo’n club in beeld is geeft aan dat hij specifieke kwaliteiten heeft. Hij is niet van het tiki-taka van Barcelona, of een type Frenkie de Jong. Ludovit kan vooral heel goed druk zetten en heeft een heel goed gevoel voor timing om in de duels te komen. In balbezit kan hij zich nog ontwikkelen, maar daar heeft hij nog wel de tijd voor.”