Van der Gaag volgt Reiziger op als trainer van Jong Ajax

Mitchell van der Gaag is de nieuwe trainer van Jong Ajax. De ex-trainer van onder meer Excelsior en NAC Breda wordt in Amsterdam de opvolger van Michael Reiziger. Laatstgenoemde heeft een aflopend contract op De Toekomst en wordt waarschijnlijk doorgeschoven naar het eerste elftal, waar hij aan de slag gaat als assistent van Erik ten Hag. Van der Gaag tekent tot medio 2021, zo meldt de landskampioen.

Van der Gaag zat zonder club nadat hij afgelopen seizoen zijn contract bij NAC Breda inleverde. “Ik ben uiteraard erg blij met mijn aanstelling. Werken met de grootste talenten van het land is een fantastische uitdaging”, meldt de coach in een persbericht. “Ajax is een absolute topclub, de prestaties van afgelopen jaar hebben dat alleen maar versterkt. Hier in Portugal is dat ook niemand ontgaan. Ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan, om samen met de spelers een brug te slaan naar het eerste elftal en natuurlijk mooie prestaties neer te zetten in de Keuken Kampioen Divisie.”

“Het is prettig om zo snel duidelijkheid te hebben”, laat directeur spelerszaken Marc Overmars weten in een eerste reactie. “Met Mitchell hebben wij een trainer gevonden die goed sturing kan geven aan ons beloftenelftal. De laatste drie jaar heeft hij als trainer in de Eredivisie aan het roer gestaan. Daarnaast heeft hij als trainer ervaring in de Eerste Divisie en in een buitenlandse competitie. Bij ons beloftenelftal is de overgang van spelers van de bovenbouw naar Jong Ajax van belang. Van daaruit moet de gang naar de A-selectie op een goede manier verlopen. In dat proces gaat Mitchell een belangrijke rol spelen, zoals wij dat verwachten van de trainer van Jong Ajax. Daarin zien wij hem als de juiste persoon.”