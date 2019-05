‘Ik denk dat er bij het duel met Ajax iets is gebeurd in de kleedkamer’

Tottenham Hotspur neemt het op zaterdag 1 juni op tegen Liverpool in de finale van de Champions League in Madrid. De Londenaren leken in de halve finales te stranden tegen Ajax, maar door een hattrick van Lucas Moura won Tottenham alsnog met 2-3 en was de finale een feit. Hugo Lloris beseft dat zijn ploeg geluk heeft gehad tegen Ajax.

“In de heenwedstrijd konden we in de eerste twintig minuten weinig goed doen”, memoreert de doelman op de site van de UEFA. “We weten dat details beslissend kunnen zijn in het topvoetbal, daarom viel die tegengoal ook”, doelt de Fransman op de 0-1 van Donny van de Beek. “Het feit dat we slechts met 0-1 verloren gaf ons hoop voor de return.”

In de Johan Cruijff ArenA keek Tottenham bij rust tegen een 2-0 achterstand aan, maar door een hattrick van Lucas kwam het toch nog goed voor de ploeg van manager Mauricio Pochettino. Lloris kan niet goed uitleggen hoe het precies komt dat Tottenham na de onderbreking anders voor de dag kwam. “Ik denk dat er toen iets is gebeurd in de kleedkamer.”

“De twee doelpunten van Lucas meteen na de rust lieten ons weer geloven in onze kansen. We moesten in de laatste 20 tot 25 minuten mogelijkheden zien te vinden om erdoorheen te komen om het derde doelpunt te maken”, aldus Lloris. In de allerlaatste seconden van de wedstrijd besliste Lucas uiteindelijk het duel door de 2-3 te scoren.

De doelman is trots dat hij met Tottenham de finale van het miljardenbal heeft bereikt. "Het is geweldig om onderdeel uit te maken van dit team. De Champions League is altijd zwaar en je moet boven jezelf uitstijgen om de finale te halen. Je hebt talent, succes, tactische discipline en een geweldige mindset nodig. Daarom zitten we nu ook in de finale", besluit de routinier.