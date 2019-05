Robben legt zichzelf deadline op: ‘De veiligste optie is stoppen’

Arjen Robben weet nog altijd niet bij welke club hij volgend seizoen speelt en of hij überhaupt wel doorgaat met voetballen. In gesprek met de NOS laat de aanvaller weten dat hij grote twijfels heeft en meerdere factoren een belangrijke rol spelen in zijn keuze om al dan niet door te gaan. Over het aantal aanbiedingen heeft hij niet te klagen, maar nog altijd zat hij met geen enkele club om tafel. De 35-jarige Robben wil uiterlijk volgende week een knoop doorhakken.

Robben speelde afgelopen zaterdag zijn laatste competitiewedstrijd voor Bayern München. Als invaller bepaalde hij de eindstand in de kampioenswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt op 5-1. "Wat wil ik nog? Zo langzamerhand probeer je daar achter te komen. Door het er veel over te hebben. Met name thuis is het bijna dagelijkse kost”, aldus Robben. “Mijn vrouw staat volledig achter me. Ik ben dankbaar hoe zij ermee omgaat. Zij weet ook dondersgoed hoe ik ben en hoeveel ik van het spelletje houd.”

Mocht Robben besluiten om te stoppen, dan blijft hij met zijn gezin waarschijnlijk nog een jaar in Duitsland wonen. “Je bent nu tien jaar in München, dat is een behoorlijk lange tijd. Twee van mijn kinderen zijn hier geboren. Alles klopt hier”, vervolgt hij. “Om dan voor mij dan nog een keer een move te maken... Dan pak je wel het hele spul op om misschien één of twee jaar ergens anders heen te gaan.”

Het stoppen met voetballen is een serieuze optie voor Robben. Wat hij dan gaat doen? “Hele andere dingen. Afstand nemen van het voetbal, genieten van andere dingen. Veel meer tijd met mijn gezin doorbrengen”, aldus Robben. “De veiligste optie is stoppen. Op het moment dat je doorgaat, moet je kijken hoe je dat zo goed mogelijk gaat invullen.”

Robben heeft de afgelopen maanden meerdere aanbiedingen ontvangen. “Er is interesse vanuit Nederland en daarbuiten. Ik heb nog met niemand om de tafel gezeten”, aldus Robben, die snel een keuze hoopt te maken. “Of ik een deadline heb gesteld? Ik wil het eigenlijk deze of volgende week bekendmaken. Door mijn blessure heb ik het voor mij uitgeschoven, maar ik mag het nu niet langer voor mij uit gaan schuiven.”