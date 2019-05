Tagliafico mag zich opmaken voor Copa América; Icardi blijft thuis

Nicolás Tagliafico kan de vakantie nog even uitstellen. De verdediger van Ajax heeft dinsdag te horen gekregen dat hij deel uitmaakt van de Argentijnse selectie voor de Copa América, die van 14 juni tot 7 juli wordt georganiseerd in Brazilië. Tagliafico is een van de 23 spelers in de selectie van bondscoach Lionel Scaloni, die ervoor heeft gekozen om Internazionale-spits Mauro Icardi niet mee te nemen.

Het is geen enorme verrassing dat Tagliafico zich op mag gaan maken voor het toernooi, daar hij de laatste tijd een vaste waarde was in La selección albiceleste. De dertienvoudig international was basisspeler tijdens het WK van vorig jaar en mocht gedurende de afwezigheid van Lionel Messi en Sergio Romero zelfs de aanvoerdersband om zijn arm schuiven. De linksback is overigens de tweede Ajacied die meegaat naar het toernooi, aangezien David Neres het ook tot de selectie van het thuisland heeft geschopt.

Kersverse Ajax-aanwinst Lisandro Martínez ontbreekt wel bij Argentinië. De enkelvoudig international debuteerde in maart van dit jaar tegen Venezuela voor zijn land, maar het zal voorlopig bij die ene wedstrijd blijven. Net als Martínez is ook Icardi niet van de partij. De spits kende een moeizaam seizoen bij Internazionale en doordat hij de afgelopen jaren vaker niet werd geselecteerd staat de teller voor de 26-jarige goaltjesdief pas op acht interlands.

Scaloni kiest verder met onder meer Lionel Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María, Paulo Dybala en Nicolás Otamendi voor de bekende namen. De Argentijnen beginnen het toernooi op 16 juni met een wedstrijd tegen Colombia en nemen het in de groepsfase verder op tegen Paraguay en Qatar, dat als gastland een uitnodiging heeft gekregen voor het Zuid-Amerikaanse landentoernooi.