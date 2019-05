Daily Telegraph weet van belangstelling van De Ligt voor stap naar Engeland

Manchester United geeft niet op in de strijd om de handtekening van Matthijs de Ligt. De Daily Telegraph baseert zich op bronnen dicht bij de verdediger van Ajax en weet hierdoor te melden dat de belangstelling wederzijds is. Barcelona lijkt al enige tijd de volgende club in de nog prille loopbaan van de Oranje-international, maar tot het tekenen van de contracten is het nog niet gekomen, waardoor andere kandidaten mogen blijven hopen op zijn komst.

Manager Ole Gunnar Solskjaer wil de selectie van the Mancunians grondig renoveren en lijkt de nogal kwetsbare defensie als eerste aan te pakken. Manchester United eindigde het seizoen 2018/19 op een teleurstellende zesde plaats en incasseerde maar liefst 54 doelpunten in 38 wedstrijden in de Premier League. Een plaatsbewijs voor de Europa League is de magere oogst van het afgelopen seizoen, waardoor een bod op De Ligt wellicht te hoog gegrepen is.

De pas negentienjarige verdediger bereikte met Ajax de halve finale van de Champions League en wil graag op dit niveau blijven acteren. Clubs als Barcelona, Manchester City en Liverpool spelen na de zomerstop wel in het miljardenbal en lijken dus in het voordeel te zijn. De Ligt beschikt in Amsterdam over een doorlopend contract tot medio 2021 en zijn transfersom lijkt boven de tachtig miljoen euro te liggen.

De Engelse krant meldt dat de Ajacied al meer dan een jaar bezig is met Spaanse lessen, wat duidt op een voorkeur op een transfer richting Barcelona, waar ploeggenoot en goede vriend Frenkie de Jong een halfjaar geleden al een contract tekende. Er lijkt meer duidelijkheid te komen na de wedstrijden van het Nederlands elftal in de Nations League, die over een aantal weken op het programma staan. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman treft op 6 juni Engeland in de halve finale en staat bij winst tegenover de winnaar van het duel tussen het gastland en Zwitserland.