Ajax-aanwinst Marin schiet titeldroom Nederlanders aan diggelen

Racing Genk hield donderdagavond een punt over aan de uitwedstrijd tegen Anderlecht (1-1) en kroonde zich daarmee tot kampioen van België. Club Brugge, de enige overgebleven concurrent in de kampioenspoule, verloor met 2-0 op bezoek bij Standard Luik en kan de formatie uit Genk niet meer achterhalen. Het verschil is opgelopen tot vier punten, met nog een duel voor de boeg.

Anderlecht - Genk 1-1

Joakim Maehle bezorgde Genk de gewenste start door al na elf minuten de openingstreffer aan te tekenen. Yannick Bolasie bracht Anderlecht halverwege de tweede helft op gelijke hoogte. Doelman Danny Vukovic had geen antwoord op zijn ferme kopbal. De lijstaanvoerder speelde de wedstrijd in Brussel professioneel uit en kon na het laatste fluitsignaal aan het kampioensfeest beginnen.

Standard Luik - Club Brugge 2-0

Razvan Marin schoot de kampioenaspiraties van Club Brugge, met Stefano Denswil en Ruud Vormer in de basisopstelling, aan diggelen. De onlangs door Ajax gecontracteerde middenvelder nam zijn verantwoordelijk bij een toegekende strafschop na zeventig minuten spelen en verdubbelde kort voor tijd de voorsprong: 2-0. Collins Fai kreeg in de eerste helft al een rode kaart, maar daar kon Club Brugge niet van profiteren. Invaller Arnaut Danjuma Groeneveld kon het tij ook niet meer keren voor de bezoekers.