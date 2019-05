‘Provocerende’ Paul Pogba hard aangepakt na fikse aanvaring met fans

Manchester United verloor zondag met 0-2 van Cardiff City, het zoveelste teleurstellende resultaat van the Red Devils dit seizoen. Na afloop had Paul Pogba mot met enkele fans. De middenvelder werd verrot gescholden door de aanhang, maar oud-speler Lou Macari vindt dat ook Pogba zich beter had moeten gedragen.

Nadat de spelers van Manchester United zich bij het publiek hadden gemeld om de supporters te bedanken, richtten enkele fans de pijlen op Pogba. De Fransman werd hard aangepakt door een select groepje, maar volgens Macari, die in de jaren zeventig en tachtig actief was voor de Engelse topclub, stelt dat Pogba de fans ook ging uitdagen.

"Ach, kom op. Ik ben niet hiernaartoe gereisd om dit te zien", zegt de Schot bij MUTV over onder meer een sarcastische zoen die Pogba richting de fans gaf. "Als dit een andere speler was geweest, was ik net zo kritisch. Waarom doe je dit? Houd in eerste instantie ook gewoon je shirt aan. Welke andere speler zie jij nog meer zijn shirt uitdoen?", aldus Macari, die spreekt van een gebrek aan discipline.

"Hij moet het gewoon aanhouden. Hij moet van het veld en dan moet je je shirt uitdoen. Iemand anders kan het shirt dan komen brengen naar de desbetreffende fan. Het gaat hier om discipline", aldus de oud-middenvelder. Het is onduidelijk of Pogba volgend seizoen nog actief is bij Manchester United. De wereldkampioen wordt onder meer gelinkt aan een transfer naar Real Madrid.