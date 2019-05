Kenneth Perez: ‘Ik denk niet dat zij voor Ajax waren, als je social media volgt’

Kenneth Perez vindt dat Ajax erg trots mag zijn vanwege het vertoonde spel in de Champions League. De Amsterdammers verloren woensdagavond in extremis met 2-3 van Tottenham Hotspur, waardoor de droom van de Amsterdammers uiteen is gespat. De Deense analist laat bij FOX Sports weten onder de indruk te zijn van de prestaties van Ajax.

"Je kunt het analyseren tot je een ons weegt. Tactiek. Waren de wissels de juiste? Moest hij wel met Kasper Dolberg in de spits spelen? Maar soms heb je wedstrijden, die zijn dan voorbestemd of is geluk of pech. Dan kun je er niet echt de vinger opleggen. Dit was zo'n wedstrijd”, aldus Perez, die deze week van beide halve finales in de Champions League heeft genoten.

"Ik heb genoten, twee dagen lang. Voor het karakter van Engelse ploegen moet je respect hebben. Maar op de hele Europese campagne van Ajax moet je trots zijn. Een klein voetballand tegen al die grootmachten en dan de manier waarop de spelers zich gepresenteerd hebben... Als het seizoen afgelopen is, kan je trots zijn. Ze hebben de mensen plezier gegeven."

Perez wijst op het feit dat veel Nederlanders naar het voetbal keken, ook mensen die doorgaans niet zitten te kijken. “Er is nu ook een nieuwe generatie voetbalfans. Ik denk trouwens niet dat de hardcore fans van Feyenoord voor Ajax waren. Als je een beetje social media volgt. Maar dat is ook oké, want je hebt een club en daar ben je voor. Dan mag je ook wel tegen een andere ploeg zijn”, besluit Perez.