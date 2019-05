Ten Hag daags na dreun: ‘Alsof een vrachtwagen over je heen is gereden’

Ajax werd woensdagavond op dramatische wijze uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Tottenham Hotspur maakte in de allerlaatste seconde de 2-3, waardoor de Engelsen naar de eindstrijd van het miljardenbal gaan. Erik ten Hag zegt daags na die uitschakeling dat de klap heel hard is aangekomen bij de Amsterdammers, maar benadrukt tegelijkertijd dat zijn ploeg ‘weerbaar’ is en op tijd weer klaar zal zijn voor het competitieduel met FC Utrecht.

“Alsof een vrachtwagen over je heen is gereden. Figuurlijk is dat natuurlijk ook gebeurd. Als je zo dicht bij een Champions League-finale bent, zoiets unieks, en dat glipt op het laatste moment door de vingers, is dat ontzettend bitter”, zo blikt Ten Hag in gesprek met Ajax TV terug op de uitschakeling in de Champions League. “De droom was realiteit, we hadden het en dan glipt het toch door je vinger. Dat maakt het ontzettend zuur. De spelersgroep verdient een groot compliment voor hoe er in deze Champions League-campagne gespeeld is. Het is geweldig hoe ze zich als team ontwikkeld hebben. Maar ook als individu, dat is fantastisch.”

“We krijgen daarvoor de credits, dat heb je woensdag gezien. De fans waren ook enorm teleurgesteld, maar na tien seconden werd teleurstelling omgezet in applaus. Daar kan ik alleen maar veel waardering en respect voor hebben. Die wisselwerking tussen de ploeg en de fans is fantastisch”, vervolgt de oefenmeester. Ten Hag stelt dat Ajax in de Eredivisie ‘het stuur’ nog in handen heeft. “Dat moeten we zo houden. We moeten ons nu richten op FC Utrecht en proberen om de energie vinden, ons op te richten. We moeten zondag een topprestatie gaan leveren.”

“Wij moeten de spelers helpen om de energie te hervinden. Daar hebben we vandaag de eerste aanzet toe genomen”, aldus Ten Hag, die de vraag krijgt hoe hij zijn ploeg nu weer moet klaarstomen voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. “Intuïtie speelt daarin een grote rol, ik ben er direct na de wedstrijd mee begonnen. Het was doodstil en het is heel moeilijk om op zo'n moment de juiste woorden te vinden. Maar ik heb gezegd dat we alleen maar trots op onszelf kunnen zijn, al moeten we dat wel omzetten in energie richting zondag. Deze ploeg is weerbaar, er zit een ontzettende drive en werklust in.”