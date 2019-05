‘Het schiet me nu ineens te binnen: Nederland maakt dit nooit meer mee’

Hans Kraay jr. denkt niet dat een Nederlandse club de prestatie van Ajax in de Champions League ooit nog gaat evenaren. De Amsterdammers werden woensdag in de halve finale uitgeschakeld door Tottenham Hotspur. Het was volgens Kraay jr. de laatste kans om een Eredivisionist in de finale van het miljardenbal te zien.

"Erik ten Hag zei vorige week tegen me dat hij altijd goed slaapt. Hij slaapt nu het komende halfjaar niet", stelt Kraay jr. donderdagochtend bij FOX Sports. "Over een jaar wordt hij hier ook weer wakker van. Het schiet me nu ineens te binnen: we gaan nooit meer meemaken dat een Nederlandse ploeg zich kan kwalificeren voor de finale van de Champions League. Dit is de allerlaatste keer geweest in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal."

In de bloedstollende slotfase probeerde Ajax een 2-2 tussenstand te verdedigen. Dat lukte tot de 96ste minuut, toen Lucas Moura zijn hattrick completeerden. "Toen André Onana in de 94ste minuut acht keer een bal begon te wisselen met een ballenjongen, was dat ook wel de goden verzoeken", stelt Jan-Joost van Gangelen bij het programma Voetbalpraat. Kraay jr. dacht dat Ajax het zou redden. "Toen ze de bal over kopten in de 94ste minuut, hadden wij zoiets van: het is klaar."

"Het is duur tijdrekken geweest", concludeert commentator Vincent Schuldkamp. "De scheidsrechter gaf na de gele kaart aan Onana meteen plus één aan bij de vierde official. Je wist dat er nog een minuut bij zou komen. Daarna ging ook nog eens alles mis. De tegengoals waren een combinatie van pech en knulligheid."