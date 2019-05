FC Twente heeft nieuwe hoofdtrainer in vizier na ‘pijnlijk’ vertrek Marino Pusic

Dinsdag maakte FC Twente bekend dat men afscheid neemt van Marino Pusic, die de club naar de titel in de Keuken Kampioen Divisie loodste. “De club en Marino zitten niet op dezelfde lijn betreffende de voetbalfilosofie en de uitvoering daarvan”, aldus technisch directeur Ted van Leeuwen. Naar verluidt ziet FC Twente in assistent Gonzalo Garcia-Garcia de opvolger van Pusic.

De Telegraaf meldt dat Van Leeuwen vertrouwen heeft in de capaciteiten van de oud-middenvelder. Garcia-Garcia is door de sportbestuurder meegenomen van het Deense Esbjerg, waar het duo ook al goed samenwerkte. Pusic laat via RTV Oost weten dat zijn vertrek hem raakt. “Het doet pijn, maar ik kijk met veel trots terug op mijn tijd bij deze prachtige club én ik ben bijzonder trots op het kampioenschap."

Via Instagram vervolgt Pusic zijn dankwoord. “Na vier seizoenen is het tijd voor een nieuw avontuur. Bijzonder trots dat ik bij deze prachtige club heb mogen werken en bijzonder trots op het kampioenschap. Bedankt FC Twente voor een mooie tijd en de prachtige ervaringen, bijzonder bedankt aan de geweldige supporters, heb genoten van jullie. Good Goan!"

Pusic nam in de laatste fase van het seizoen 2017/18 de taken over van de ontslagen Gertjan Verbeek. Laatstgenoemde begon met veel ambitie aan zijn uitdaging in bij FC Twente, maar de resultaten onder zijn leiding waren bedroevend en het uiteindelijke ontslag onvermijdelijk. Pusic wist degradatie niet te voorkomen, maar heeft een jaar later FC Twente weer naar de Eredivisie gebracht.



