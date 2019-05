Omwonenden vrezen huldiging Ajax en schrijven open brief aan burgemeester

Mocht Ajax later deze maand de landstitel veroveren, dan behoort een huldiging op het Museumplein wat betreft burgemeester Femke Halsema tot de mogelijkheden. Omwonenden zijn echter bang voor eventuele ongeregeldheden en dringen er bij Halsema op aan om de festiviteiten elders in de hoofdstad te laten plaatsvinden. Bij het kampioenschap in 2011 moest de Mobiele Eenheid ingrijpen en werden tientallen arrestaties verricht. Sindsdien wordt het Museumplein gemeden bij huldigingen van Ajax.

De Vereniging Buurtbelang Museumplein drukt Halsema in een open brief op het hart een andere locatie uit te zoeken. De belangenvereniging benadrukt vooral de nadelen van een huldiging op het Museumplein, zoals een algemeen alcoholverbod voor bezoekers. “Dit zijn vrijheidsbeperkingen die voor de organisatie van een feest te ver gaan, zeker als er een redelijk alternatief beschikbaar is bij de Johan Cruijff Arena”, citeert AT5 uit de open brief aan Halsema.

Lokale ondernemer Willeke Bouricius snapt niets van de houding van de omwonenden. “Er was bij de finale van de Europa League (in 2017, red.) geen vuiltje aan de lucht”, zo stelt de restauranthouder, die weinig op heeft met de actievoerders die dicht bij het Museumplein wonen. “Ze praten bijvoorbeeld over geluidsoverlast, ik noem het geluidshinder. Ik vind dat voor een eendaags evenement niet gek als je in het centrum van Amsterdam woont.”

Bouricius ziet ook geen heil in een alcoholverbod. “Dan komen supporters met sixpack bier van de supermarkt. Dat levert juist zwerfafval op. De groep omwonenden gaat volledig voorbij aan het feit dat ze niet de enige zijn die in Amsterdam wonen en dat het een feest moet zijn.” Halsema komt binnenkort met een definitief besluit omtrent een eventuele huldiging van Ajax.