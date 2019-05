‘PSV hoopt komende zomer zestig tot zeventig miljoen binnen te harken’

Voor PSV wacht mogelijk een lucratieve transferzomer, zo schrijft De Telegraaf maandagochtend. Het is aannemelijk dat de Eindhovenaren deze zomer afscheid moeten nemen van Hirving Lozano en Steven Bergwijn, die hun zinnen gezet hebben op een transfer. Het is volgens het dagblad nu afwachten voor technisch manager John de Jong wie zich officieel zal melden in Eindhoven.

Napoli heeft bij de entourage van Lozano aangegeven dat men geïnteresseerd is in de diensten van de Mexicaanse aanvaller, maar van een concreet bod is het nog niet gekomen. Lozano moet in ieder geval meer opbrengen dan Memphis Depay, met 34 miljoen euro voorlopig de duurst verkochte speler in de clubgeschiedenis. De Mexicaan heeft nog een contract tot medio 2023 en herstelt momenteel van een knieblessure, wat zijn situatie iets complexer maakt. PSV zal tevens een deel van de transfersom moeten afstaan aan zijn vorige club Pachuca.

Een van de clubs die aan Lozano werd gelinkt, was het Everton van Marcel Brands. “Het is altijd zo in deze periode. Dan lees ik David Neres, Hirving Lozano, noem ze maar op. Maar wij hebben geen contact met een van deze spelers”, geeft Brands aan in gesprek met de NOS. Bergwijn zou momenteel nog beter in de markt liggen dan Lozano, daar Manchester United en Internazionale gecharmeerd zijn van de vleugelaanvaller. PSV hoopt aan Bergwijn en Lozano totaal een bedrag tussen de zestig en zeventig miljoen euro over te houden.

Daarmee wil PSV een eigen ‘potje’ creëren en het valt niet uit te sluiten dat er komende zomer meer spelers zullen volgen. Voor Denzel Dumfries en Angeliño was afgelopen winter al concrete interesse, terwijl een buitenlands avontuur bij Jeroen Zoet en Luuk de Jong ‘nog in het achterhoofd’ zou zitten. Gastón Pereiro, Bart Ramselaar en Derrick Luckassen mogen aan het einde van dit seizoen vertrekken, terwijl Daniel Schwaab momenteel in het bezit is van een aflopend contract en dat niet meer lijkt te gaan verlengen. Edson Álvarez van Club América is de voornaamste kandidaat om hem op te volgen, al is zijn prijskaartje van tien miljoen euro vrij fors.